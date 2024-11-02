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娛樂 最新消息

曾國城金馬入圍焦慮 怕雙金失利超糗

導演林書宇（左）和曾國城一同出席《小雁與吳愛麗》媒體訪問。（牽猴子提供）導演林書宇（左）和曾國城一同出席《小雁與吳愛麗》媒體訪問。（牽猴子提供）

〔記者許世穎／台北報導〕入圍金馬獎8項大獎的台片《小雁與吳愛麗》昨舉行記者會，導演林書宇和入圍最佳男配角的曾國城一同出席，曾國城笑說現在開始焦慮，全因被朋友祝福「先敲鐘再騎馬」，「但鐘沒敲到，如果最後馬也找不著，太糗了！」

曾國城說前年曾以廠商身分參加過金馬酒會，「坐在那裡就覺得參加金馬活動就是不一樣，很有儀式感的地方。」提到紅毯戰袍，他透露日前在台北時裝週遇到設計師周裕穎，對方想為他設計不一樣的紅毯造型，目前仍在討論中，曾國城跟記者嚴肅表示絕對不可能減肥，笑言：「吃這麼胖，減肥太浪費了。」

曾國城（右）在電影《小雁與吳愛麗》中精彩表現，讓他首度入圍金馬獎。（牽猴子提供）曾國城（右）在電影《小雁與吳愛麗》中精彩表現，讓他首度入圍金馬獎。（牽猴子提供）

終於以入圍者身分進入華語片殿堂金馬獎，曾國城說這是莫大激勵，「我那段裸露的鏡頭真的謝謝導演沒有停留太久。」他表示導演王小棣很早期就找過他拍戲，演戲也是他自己一直以來發下的宏願，「未來節目不用主持這麼多，今年到頂有點太飽合了，但戲劇可以換不同的樣子，讓大家認識我。」

颱風康芮前天襲台，曾國城當天錄完金馬入圍專訪準備返家時，形容街景狂風暴雨好像侏羅紀公園，「很多樹攔腰折斷，晚上大概10點半，看到大樓被風吹到在晃，好像三級地震。」《小雁與吳愛麗》持續在台上映中。

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