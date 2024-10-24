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娛樂 最新消息

《奧斯卡男女配角狠狠愛飆戲》關繼威變身殺神 遭吳彥祖追擊

關繼威（左）首度領銜主演好萊塢動作大片《狠狠愛》，和奧斯卡得主亞莉安娜黛博塞飆戲耍狠 。（UIP提供）關繼威（左）首度領銜主演好萊塢動作大片《狠狠愛》，和奧斯卡得主亞莉安娜黛博塞飆戲耍狠 。（UIP提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕奧斯卡最佳男配角得主關繼威首度領銜主演好萊塢動作大片《狠狠愛》，承襲《無名弒》、《暴戾夜》拳拳到肉的動作片風格，化身人間殺神，在看似溫和的個性背後，竟背負著一個他極力想要擺脫的黑暗秘密。

關繼威在片中角色是一名回歸平凡生活的房仲，以新版《西城故事》拿下奧斯卡最佳女配角的亞莉安娜黛博塞飾演他過去搭檔，某天女主角突然寄了一封信給他，迫使他不得不重新回到無情殺手的世界，而香港男神吳彥祖則飾演關繼威的黑道老大哥，派出手下不停追殺他。

該片由《特技玩家》、《死侍2》導演大衛雷奇的87North製片公司製作，資深特技動作指導和武術指導喬喬尤塞比歐首度擔任導演，他曾參與製作包括《捍衛任務》系列、《暴戾夜》、《特技玩家》等多部近10年最偉大的動作大片，讓人相當期待關繼威片中會有什麼更精采的動作戲表現。《狠狠愛》預計2025年2月7日在台上映。

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