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娛樂 最新消息

王心凌SUGAR HIGH2.0封神 慶功最想喝兩杯

王心凌「SUGAR HIGH2.0世界巡迴演唱」小巨蛋兩場演出好評不斷。（天晴娛樂、寬宏藝術提供）王心凌「SUGAR HIGH2.0世界巡迴演唱」小巨蛋兩場演出好評不斷。（天晴娛樂、寬宏藝術提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕王心凌「SUGAR HIGH2.0世界巡迴演唱會」一連在台北小巨蛋熱唱兩晚，獲得許多好評，她透露為讓演出有最好的狀態，戒了「開心水」一個月，至於粉絲敲碗的高雄巨蛋，她也鬆口「有在努力」。

進化版的「SUGAR HIGH2.0」在網路上「封神」，王心凌慶功時開心表示，最想做的就是「喝兩杯」，她為了保護喉嚨，遠離酒精一個月，之前還和舞者喊話「夾緊屁股好好練」，相約慶功時再盡情放鬆，好好補回來。

這次開唱她親盯大小細節，有累出病嗎？她則說：「腎上腺素的關係，（身體狀態）還可以。」體重是否降到新低點，她則老實招認：「這幾天沒量了。」強調有照常飲食，「我一定要吃肉、飯，不忌口，只有不喝『開心水』。」

多年老友青峰前晚擔任嘉賓， 王心凌很感謝他義氣相挺：「他為了來還推遲了一些原本的行程計畫，真的很謝謝他。」她在台上再次向青峰邀歌，慶功時也打趣：「以青峰的才華，應該很快就可以寫好歌了吧！」

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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