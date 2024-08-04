《鬼才之道》影迷面對面 陳柏霖被拱開唱

《鬼才之道》昨搶在鬼門開前到中南部舉行特別場，陳柏霖（前排右起）、張榕容、導演徐漢強、百白、瘦瘦、王淨、姚以緹一同會粉絲。（牽猴子提供）

〔記者許世穎／台北報導〕另類鬼片《鬼才之道》昨前往中南部舉行「鬼才搶先想死你」特別場，導演徐漢強率領片中「眾鬼」陳柏霖、張榕容、王淨、姚以緹、百白、瘦瘦一同出席，前一天剛曝光《愛的視線》復古MV的陳柏霖當場被拱開唱，直說：「不可以那麼輕易表現的！」一旁的王淨與百白則直接跳起MV舞蹈，滿足粉絲期望。

張榕容（左）在《鬼才之道》對陳柏霖伸出援手。（牽猴子提供）

眾人昨搶先於農曆七月鬼門開前一天，連跑高雄、台南以及台中場次會粉絲，張榕容開心表示：「有滿久一段時間都沒有機會跟觀眾面對面互動，這次終於可以來到影廳聽聽觀眾看完《鬼才》的心情，很感動也很開心。」雖然片中化身霸氣厲鬼天后，但戲外本人超親民，對影迷要求來者不拒。

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陳柏霖也難掩興奮直說：「終於可以跟觀眾有互動，這一場是上映前的搶先售票場，一定要親自來謝謝每一位到場的觀眾！」

飾演「同學」的王淨感性表示：「漢強導演用自己的生命歷程拍完這部電影，你們看了開心我們也會開心，你們看了會哭，我們也會跟著哭，因為這就是屬於我們的故事，屬於這個世代的我們。」《鬼才之道》將於8月7日正式在台上映。

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