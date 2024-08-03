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奈沙馬蘭設《圈套》寫愛的家書給女兒 笑爆流行天后幼時沒音準

導演M.奈沙馬蘭（左起）、瑟莉卡沙馬蘭、喬許哈奈特日前一同出席《圈套》倫敦首映會。（華納兄弟提供）

記者許世穎／台北－倫敦連線專訪

新世代驚悚大師M.奈沙馬蘭自編自導驚悚新片《圈套》，和歌手女兒瑟莉卡沙馬蘭合作，瑟莉卡除了為電影創作一整張專輯，更在片中化身流行天后「渡鴉夫人」，演出完整演唱會。奈沙馬蘭直說和女兒合作是一段美妙的經歷，更笑爆在瑟莉卡幼時根本不覺得她會成為歌手。

瑟莉卡沙馬蘭在《圈套》展現唱功，老爸M.奈沙馬蘭笑說在她小時候覺得她不可能當歌手。（華納兄弟提供）

★父女合作音樂電影 突發奇想變驚悚片

該片描述喬許哈奈特飾演的爸爸陪女兒參加一場演唱會，沒想到整場演唱會卻是警方為抓連環殺人犯設下的圈套。奈沙馬蘭透露原想和瑟莉卡合作音樂電影，但突發奇想加入驚悚元素，「我們決定以父女為中心，接著不斷融合演唱會與發生在現場的黑暗面，觀眾同時能像參加演唱會一樣體驗音樂盛會。」

電影像是奈沙馬蘭為女兒寫的「愛的家書」，他雖大讚瑟莉卡是世界級音樂家，但回憶起她快2歲時唱歌走調、完全沒音準，忍不住爆料：「我當時就跟太太說『嗯，我們知道她將來不會成為一名歌手！』當然，她後來成為了一名職業歌手，所以片中也有一場戲就是在紀念那一刻。」

喬許哈奈特（左）在《圈套》帶著女兒參加演唱會，卻發現警方在現場設下圈套要抓殺人犯。（華納兄弟提供）

★奈沙馬蘭自認好爸爸  不錯過孩子重要時刻

提到自己是怎樣的爸爸，奈沙馬蘭說家族中的男人都是好爸爸，自己也曾無數次親自陪伴女兒練習，或是出席她的音樂會，「這對我來說是絕對的喜悅，我會希望我的職業不會太讓我分心，以至於錯過孩子生活中的某些時刻。」

影評大讚喬許在片中演技出色、令人著迷，對於是否可能為他的角色拍攝前傳或續集，奈沙馬蘭表示創作時很大程度反映自己當時狀態，所以拍完就會轉往其他想法。但他也坦言，拍完《圈套》的隔天感到非常悲傷，「因為我想到自己再也無法和這些角色在一起了，感覺就像失去了朋友。」

至於私下是否會像片中喬許一樣講「老爸式笑話」，奈沙馬蘭當場笑說︰「這你得問我的孩子們，我覺得我的笑話都很有趣，所以我要堅持『我不講爸爸笑話，我只講好笑的笑話！』」《圈套》已在台上映。

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