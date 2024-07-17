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娛樂 最新消息

蕭淑慎尪被指控性侵 梁軒安否認準備反擊

蕭淑慎丈夫梁軒安（右）身陷桃色風暴，被女歌手Rina赴地檢署指控性侵。（翻攝自臉書）

〔記者陳彩玲、蕭方綺／台北報導〕蕭淑慎丈夫梁軒安身陷桃色風暴，上月才被曾姓女子指控騙財騙色，事隔不到1個月，又被女歌手Rina指控性侵。Rina昨到台北地檢署控訴，梁軒安用權勢逼迫發生關係，提告涉妨害性自主。對此，梁軒安否認此事，表示交給律師處理，他也已經準備好證據反擊。

蕭淑慎丈夫梁軒安身陷桃色風暴，被女歌手Rina（圖）赴地檢署指控性侵。（記者陳彩玲攝）

Rina表示她曾是雄鷹娛樂公司旗下藝人，因緣際會下認識梁軒安，沒想到梁男多次以演藝機會與工作機會作為交換條件，要求交往、發生關係，她當時拒絕，並表明兩人只有工作上的關係，沒想到梁男卻大言不慚表示「陪他就有錢賺」。

她指出梁男甚至會藉由工作，以雇主的權勢之便安排兩人獨處，趁四下無人對她毛手毛腳甚至強吻，也藉由出差，以權勢逼迫發生關係，甚至打悲情牌稱夫妻關係失和，長時間沒有性生活，希望能滿足其需求。

Rina當時多次提出解約離職的要求，梁男都出言恐嚇，她曾想過息事寧人，但發現自己不是唯一的受害者，更不會是最後一個受害者，因此決定挺身而出。

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