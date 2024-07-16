蕭淑慎尪遭控騙色 被爆說法都同一套

蕭淑慎（左）老公梁軒安上個月遭控外遇詐財，他（右）發聲明否認。（資料照）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人蕭淑慎老公梁軒安近期深陷外遇詐財風波，上個月下旬被24歲曾姓女子提告涉嫌侵占、偽造文書、背信，梁軒安隨即發聲明強調自己絕無任何詐欺、侵占等不法行為，曾姓女子隔空喊話蕭淑慎：「妳的渣男老公梁軒安，都是用這樣的方式在上床嗎？」

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今（16）日梁軒安再陷風暴，傳聞常自誇跟著他就有錢賺，甚至說自己與民眾黨主席柯文哲熟識，有很多工作機會，有媒體爆料梁軒安短短不到半年，又玷汙某女二次，受害女子怒斥梁軒安：「他每次說法都同一套。」

24歲曾姓女子上個月21日赴台北地檢署按鈴控告蕭淑慎的老公梁軒安涉嫌侵占、偽造文書、背信等罪嫌。（記者王定傳攝）

而遭梁軒安玷汙的曾姓女子，透露經由長輩介紹認識，她起先拒絕梁軒安花言巧語，但他有人脈資源，雙方仍維持友好關係，卻爆料梁軒安私底下把蕭淑慎講得很不堪，曾數度抱怨因妻子淺眠被吵時會被罵，只能睡沙發。

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曾女更說梁軒安有段期間會在外面開房間，等她前來嘿咻，兩人多次發生關係，他更拍下性愛影片；曾女憂心表示，她不確定梁軒安是否有刪除拍下的性愛影片，坦言雖已主動結束這段不倫戀，但仍擔心影片會外流。

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