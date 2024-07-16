蕭淑慎老公梁軒安捲桃色風波 女歌手Rina控訴「被逼迫發生關係」

女歌手Rina控訴遭梁軒安性侵。（記者陳彩玲攝）

〔記者陳彩玲／台北報導〕藝人蕭淑慎丈夫梁軒安，身陷桃色風暴，上月才被曾姓女子指控騙財騙色，事隔不到一個月，又被女歌手Rina指控性侵。今天下午Rina到台北地檢署控訴，梁軒安稱夫妻關係失和，長時間沒有性生活，用權勢逼迫發生關係，甚至稱會與蕭淑慎離婚、買房給她，害她被貼上小三標籤，對梁男提告涉妨害性自主。

Rina表示，她曾是雄鷹娛樂公司旗下的藝人，當時隻身從加拿大到台灣，人生正逢低谷、無親無故，因剛脫離有暴力傾向的前男友，只想專注於工作與發展演藝事業。後來因緣際會下，認識梁軒安，沒想到梁男多次以演藝機會與工作機會作為交換條件，要求交往、發生關係，也就是「潛規則」。

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女歌手Rina今天下午到北檢按鈴控告梁軒安。（記者陳彩玲攝）

「我當然拒絕，表明跟他只有工作上的關係」，Rina說，沒想到梁男卻大言不慚表示「陪他就有錢賺」，當時因為不配合要求，開始被冷凍，也領不到薪水，梁男甚至會藉由工作，以雇主的權勢之便安排兩人獨處，趁四下無人對她毛手毛腳甚至是強吻，也藉由出差之故，以權勢逼迫發生關係。

Rina說，梁男試圖用對待曾小姐同樣的手段，送禮物且表示會與蕭淑慎離婚，甚至承諾會買房、照顧她的家庭，梁男還在背後四處聲稱「Rina是他的未婚妻」，害她被迫遭貼上了小三的標籤。此外，梁男還會打悲情牌表示，他們夫妻關係失和，長時間沒有性生活，希望能滿足其需求。

Rina表示，當時多次提出解約離職的要求，梁男都出言恐嚇，以雄鷹扶輪社創社社長的身分，稱自己在演藝圈與商場上皆有人脈，能把她逼至絕境，還多次暗示若膽敢解約，必須支付合約所載的100萬元賠償金，並委任律師對她提起訴訟；她事後曾想過息事寧人，但發現自己不是唯一的受害者，更不會是最後一個受害者，因此決定挺身而出。

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

☆拒絕暴力，請撥打110☆

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