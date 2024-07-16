晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

蕭淑慎嫩尪遭控「把經紀公司當後宮」 委請律師出手反擊

藝人蕭淑慎（右）與嫩尪梁軒安。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕藝人蕭淑慎與嫩尪梁軒安上月被24歲曾姓女子指控騙財騙色，對此男方極力反駁，蕭淑慎也表示對老公力挺到底。沒想到又出現一名女歌手Rina指控梁軒安性侵，甚至偷拍不雅影片，梁軒安這次不忍了，已委請律師處理。

女歌手Rina對梁軒安提告。（翻攝自IG）

蕭淑慎與梁軒安結婚7年可說風波不斷，近期梁軒安更是頻繁被指控。今（16）女歌手Rina遞狀提告梁軒安妨礙性自主，甚至表示梁軒安曾經說過自己公司的藝人就是他的後宮。梁軒安聞此消息，僅以12字回應：「有點可笑…後宮，我請律師處理」，接著表示不願隨女歌手起舞，否認指控。

反觀Rina則透過經紀人表示，這次只是冰山一角，接下來還有「更大的事情」，將一件件慢慢爆料出來。Rina今午至北檢按鈴控告後，表示：「他（梁軒安）視躲不掉的」。

☆強化打擊網路性暴力犯罪，防止性影像傳播，刑法已增訂第28章之1「妨害性隱私及不實性影像罪章」☆

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中