蕭淑慎嫩尪遭控「把經紀公司當後宮」 委請律師出手反擊

藝人蕭淑慎（右）與嫩尪梁軒安。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕藝人蕭淑慎與嫩尪梁軒安上月被24歲曾姓女子指控騙財騙色，對此男方極力反駁，蕭淑慎也表示對老公力挺到底。沒想到又出現一名女歌手Rina指控梁軒安性侵，甚至偷拍不雅影片，梁軒安這次不忍了，已委請律師處理。

女歌手Rina對梁軒安提告。（翻攝自IG）

蕭淑慎與梁軒安結婚7年可說風波不斷，近期梁軒安更是頻繁被指控。今（16）女歌手Rina遞狀提告梁軒安妨礙性自主，甚至表示梁軒安曾經說過自己公司的藝人就是他的後宮。梁軒安聞此消息，僅以12字回應：「有點可笑…後宮，我請律師處理」，接著表示不願隨女歌手起舞，否認指控。

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反觀Rina則透過經紀人表示，這次只是冰山一角，接下來還有「更大的事情」，將一件件慢慢爆料出來。Rina今午至北檢按鈴控告後，表示：「他（梁軒安）視躲不掉的」。

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