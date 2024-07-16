黃子佼翻供 不認犯兒少性剝削罪

黃子佼（中）犯《兒童及少年性剝削防制條例》台北地院昨開庭，對先前檢方偵訊的認罪口供大轉彎。（記者陳逸寬攝）

〔記者溫于德／台北報導〕黃子佼因無故持有未成年影像，檢方依可處1年以下徒刑、拘役或科或併科3萬元以上30萬元以下罰金的「無正當理由持有少年性影像」罪嫌，將黃子佼起訴。黃子佼昨天首度赴台北地院出庭，庭前、庭後面對記者詢問「是否認罪？」「為何下載未成年影像？」他都拒絕回答；據悉，黃子佼改變在檢方偵訊時的認罪口供，否認犯罪的同時，也對檢方起訴證據提出質疑。

北院依性侵害防治法規定，昨採不公開方式審理；不過前一案「拖庭」，導致原定下午3時30分開審黃子佼所涉一案，延至3時50分才開始，此時人在北院附近的黃子佼立刻現身，快速步入法庭。

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黃子佼去年被爆出性騷擾、拍攝未成年不雅照風波，後來有民眾向台北地檢署告發他涉嫌強制猥褻、性騷擾、毒品罪：北檢分別考量黃子佼罪嫌不足、獲女方同意不起訴、查無證據等，給予不起訴或簽結。

然黃子佼另被檢警發現他加入網路偷拍論壇的會員，購買7部少女影像存放在他所擁有的硬碟中；北檢今年4月初偵結，認他違反兒少性剝削防制條例，但給予緩起訴2年機會，條件是黃須向公庫支付120萬元，並要他寫至少1200字悔過書。

但高檢署認為北檢調查並不完備，撤銷緩起訴並發回續查。北檢今年5月中再度偵結，依「無正當理由持有少年性影像」罪嫌起訴黃子佼。

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