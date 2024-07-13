《人物專訪》吳慷仁看遍破浪男女 遵循本性飆演技

吳慷仁希望能夠演到喜歡的戲，不管是好評、負評都欣然接受。（記者王文麟攝）

記者廖俐惠／專訪

劉主平（左）、吳慷仁合作《破浪男女》，戲外大談拍攝趣事。（記者王文麟攝）

吳慷仁去年憑藉著電影《富都青年》奪下金馬影帝，事業再攀顛峰，現年41歲的他不斷進化，今年推出的《破浪男女》再展突破性演出。作品邀約多、代言接不完，名利雙收的他不認為自己「成功」，單純只是希望能夠演到喜歡的戲，「噓聲也好、讚聲也罷，總大過於沒聲音。」

吳慷仁入行晚，過去曾當過酒保，他在酒吧看過男客人換過一個又一個女友，也看過女性喝得太醉，竟然把小便斗當成馬桶如廁，上完還直接掛在那邊，他只好去找女客同桌友人協助拯救，甚至還有不少在酒吧旁草叢「就地解放」的。

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17年演出養分 灌注複雜單親霸角色

酒吧宛如一個社會的縮影，看過人生百態的他，被問及有這樣的經歷是否更能進入角色？吳慷仁搖搖頭，認為兩者並沒有關聯，但《破浪男女》的角色不需要酒精或者任何催化劑，就能夠去做遵循「本性」的事情。

出道17年，吳慷仁代表作不勝枚舉，不少人大讚他轉型成功，能夠演出《下一站幸福》中癡情男二，後來也能演出《我們與惡的距離》類型的寫實劇，這次則將17年來的演出養分轉換至複雜的「單親霸」一角，一展多變演技，是許多演員的目標。

堅持做自己 不畏成敗做好演員工作

吳慷仁在圈內「做自己」的形象鮮明，有人好奇，他為何可以堅持做自己，還能在演藝事業上有一番成就，他認為自己並沒有成功，「誰知道我什麼時候失敗，大家都很努力做自己想做的事，接到一部戲就是拍、宣傳，好不好看，看能不能得到掌聲。」

吳慷仁認為，演員做自己沒錯，但有些事情無法控制，他舉例，像是前幾年台灣掀起影集熱，自己邀請許多國際影人趕快來台拍片，「結果兩年後，台灣有很多影集賣不掉，那個變化不是我們能掌控的。」

身為演員的吳慷仁單純希望能夠演到喜歡的戲，並讓觀眾喜歡，像這次的《破浪男女》，他希望觀眾看到的不是單純的性愛、不是演員好犧牲，而是能夠看到人物其中的意涵。

對於各界評價，吳慷仁引述香港影帝劉青雲說過的話「掌聲好，噓聲好，總比無聲好」，「不管喜歡不喜歡，總大過於你看完一部電影卻沒感覺，好像沒看過一樣。」

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