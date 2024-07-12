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娛樂 最新消息

〈台八點拚收視激戰 〉李興文大魔王遭報應 姚黛瑋狠摑江俊翰

李興文在《天道》是大魔王，完結篇遭到報應，大快人心。（三立提供）

〔記者蕭方綺、李紹綾／台北報導〕本土劇戰場因三立播出新戲，展開一番廝殺。三立《天道》前晚播出完結篇，李興文飾演的大魔王遭報應，被所有人聯合起來圍剿，吃盡苦頭卻也大快人心，收尾討論度極高，創下收視2.33佳績，接檔的《願望》下猛藥，男主角之一的陳冠霖首集就被踹下懸崖，生死未卜，收視為1.77，至於民視《愛的榮耀》以江俊翰被姚黛瑋連環巴掌迎戰，收視高達3.16。

姚黛瑋在《愛的榮耀》連賞江俊翰巴掌創收視紀錄。（民視提供）

黃少祺、陳冠霖、江宏恩在《願望》開場就陷入槍林彈雨激戰，畫面刺激，網友大讚：「三大男神都不會老，演技大比拚。」沒想到陳冠霖竟遭劇中「鬼王」霍正奇踹下懸崖，鋪下之後復仇之路。

黃少祺（左起）、江宏恩和陳冠霖在《願望》第一集有精采槍戰戲。（三立提供）

而江祖平化身逆媳，用粗鹽為婆婆洗腳，觀眾認為她的狠勁和眼神，比拿刀槍打架更犀利。慶功宴上她怕觀眾太入戲，開玩笑稱「若模仿角色，會導致粗鹽缺貨」，韓宜邦虧她：「粗鹽抓那麼大一把，根本是醃漬。」

另外，江俊翰在《愛的榮耀》連吃巴掌創下高收視，他表示這場戲讓媽媽很心疼，因為他從小到大沒被媽媽打過，所以播出當下，媽媽看了忍不住泛淚，他解釋事前與姚黛瑋取得共識「來真的」，在沒NG的情況下，扎實地被賞了8個耳光。

姚黛瑋得知江媽媽很心疼時，當下內疚到落淚，覺得自己要盡快將借位的技巧練成，否則每個演員看到她都退避三舍。

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