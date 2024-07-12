八三夭阿電急喊單身 撇戀刺青妹

八三夭出席活動獻唱，鼓手阿電（左）強調目前仍單身。（記者胡舜翔攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕八三夭8月17日將在台中圓滿戶外劇場舉辦「水啦水啦」生日趴，門票完售，鼓手阿電放話會有一橋段讓歌迷朝他潑水，透露自己有「稍微練一下身體」，不排斥到時候裸露上身。

八三夭昨天出席手機活動，獻唱《東區東區》、《想見你想見你想見你》等夯曲，主唱阿璞說今年以演唱會為主，目前也有3首專案合作新歌已完成。

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阿電曾和《通靈少女》學姐謝翔雅交往，不過兩人已分手一年半，他說：「我們是和平分開，現在還是有聯繫。」日前他被拍到和刺青妹約會，原以為是爆出新戀情，但他說：「我現在單身，已經單身一年半。」強調對方就是朋友，兩人在家只是一起打電玩，「我看到報導覺得對不起女生，因為我們兩個都被拍很醜。」

因為幫《想見你》寫歌太紅，八三夭收到很多專案寫歌邀約，阿璞笑說：「靈感從來都不夠啊！」被問如何找尋靈感？他開玩笑說多看八卦週刊，趁機糗阿電被拍到約會。

￼八三夭出席活動獻唱，鼓手阿電（左）強調目前仍單身。（記者胡舜翔攝）

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