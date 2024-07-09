邵雨薇冷處理男友開轟話題 唐綺陽對戲黃河超過癮

邵雨薇出席《都市懼集》首映會，避談吳慷仁話題。（記者王文麟攝）

〔記者李紹綾、實習記者謝函穎／台北報導〕邵雨薇在《都市懼集》詮釋獨居女子的恐懼，昨出席首映會，她語帶神祕說：「有時家裡不一定比較安全。」談及男友吳慷仁開轟柴智屏一事，她不願多談，僅表示「這種比較私人主觀的東西，還是由他本人來講比較合適。」

黃河在《都市懼集》化身五星主廚。（記者王文麟攝）

有傳吳慷仁對柴智屏積怨已深，導火線為邵雨薇試鏡電影《樓下的房客》被要求寬衣解帶，全裸檢查身體。邵雨薇表示，試鏡當時還沒與吳慷仁相識，兩人也完全沒聊過此話題，「我不知道新聞寫到的這一段是誰說出去的，我們那時候根本就不認識，所以沒有聊過這些東西。」

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唐綺陽拍美食戲來真的，連吃8小時。（CATCHPLAY+提供）

出席首映會的演員還有唐綺陽、曾博恩、黃河、李沐、初孟軒、雷嘉汭、盧以恩。跨足戲劇領域的「占星專家」唐綺陽角色為美食評論家直呼和劇中五星主廚黃河對戲超過癮。她憶及拍攝當天就在餐廳內，食物都是現煮現端上桌，為了怕她拍戲吃太撐，工作人員特別準備了垃圾袋給她，拍完後，她才問：「垃圾袋要幹嘛？」結果工作人員驚訝說：「老師剛剛該不會都吃掉了？」她傻眼說：「都吞進去了。」原來垃圾袋是要讓她吐掉食物使用，「但我都真吃！而且還打包呢！」

除了享口福之外，唐綺陽笑說，光一餐就吃了8個小時，「演戲真的很不容易。」黃河則提到，唐綺陽面對鏡頭專業講評美食的樣子，真的非常有說服力，「我以觀眾的角度來看，就完全被她演技說服，很想去吃吃看看。」

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