虛擬鄧麗君空降桃機獻唱《甜蜜蜜》 數字王國攜手環亞打造虛擬人服務旅客

數字王國執行長謝安（左）介紹「虛擬鄧麗君」出場，並與她展開對話。（記者朱沛雄攝）

〔記者廖俐惠／桃園報導〕2013年促成周杰倫在小巨蛋與鄧麗君跨時空對唱，掀起話題的幕後功臣數字王國，執行長謝安昨天舉行記者會，竟再度請出「虛擬鄧麗君」擔任神秘嘉賓，並在現場接受點歌，獻唱《甜蜜蜜》，聽得全場是如癡如醉。

《鐵達尼號》讓數字王國獲得奧斯卡金像獎最佳視覺效果的殊榮。（資料照）布萊德彼特主演的《班傑明的奇幻旅程》是數字王國的代表作之一。（資料照）數字王國主導了與《復仇者聯盟：無限之戰》中薩諾斯的關鍵片段。（資料照）

數字王國是好萊塢電影的幕後推手，曾抱走10座小金人，是奧斯卡金像獎的常客，他們曾為《鐵達尼號》、《班傑明的奇幻旅程》、《復仇者聯盟：無限之戰》等電影製作視覺效果。數字王國昨宣布與環亞機場服務管理集團合作，「虛擬人業務」將前進桃園機場，推出的虛擬人「Yumi」是第一個面向消費者的亞洲臉孔，僅花了2個半月就製作完成，未來也會針對不同國家，在機場製作屬於該國特色的虛擬人。

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現場邀請到神秘嘉賓「虛擬鄧麗君」現身，她第一句話就說「你們好，我很想念你們」，為展現虛擬人具有AI生成式對話功能，環亞集團創辦人兼執行長宋海西問虛擬鄧麗君說：「你記得你跟我對唱嗎？」虛擬鄧麗君回應：「記得，你現在要來合唱一首嗎？」宋海西連忙婉拒，怕他唱了大家就離開了，不如點首經典歌曲《甜蜜蜜》，虛擬鄧麗君也接受點歌，大展美妙歌喉。

數字王國執行長謝安（左）、環亞集團創辦人兼執行長宋海西達成協作共識，將攜手共組合資企業。（記者朱沛雄攝）

謝安強調，他們與鄧麗君基金會密切合作，對方同樣致力於創新。問及未來是否也會與其他明星合作，謝安賣關子，指出已經與一位台灣大明星談好合作，本人也願意到場，但他們求好心切較為謹慎，希望能做到最好再公開，目前正在籌備中。

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