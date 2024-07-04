麋先生攻蛋開出露腹肌條件 宇宙人預祝人氣爆滿

麋先生將登上小巨蛋開唱，宇宙人送爆米花車祝福門票賣爆。（記者潘少棠攝）

〔記者陳慧玲、實習記者謝函穎／台北報導〕麋先生9月21日將首度登上台北小巨蛋舉辦「馬戲團運動 CircUs」世界巡演，宇宙人昨送上爆米花車，祝福他們門票賣爆，全場爆滿！

宇宙人小玉也鼓勵麋先生：「你們很棒了，做自己就好！」阿奎說，送上爆米花也有一個含義，如同在音樂路上，「甜甜鹹鹹感覺我們都懂。」

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歌迷期待看到麋先生演唱會上脫衣露肌肉，但主唱聖皓笑說：「我們惜肉如金，賣藝不賣肉。」但也補充：「如果加場又秒殺，小B會露腹肌。」逸凡還放話，一場賣完就跑一次全馬馬拉松。

金曲獎熱狗表演時麥克風出包應變迅速，聖皓大讚：「現場演出事故很多的，狗哥這次很厲害，一看就很專業，應變反應不會讓現場尷尬。」他則遇過技師給錯麥克風，嚴肅說：「太離譜了，下次要注意。」

同門告五人勇奪金曲年度歌曲，卻被部分網友酸爆，聖皓說：「網路上的聲音本來就很多，有好聽的，當然也會有噪音，大家都再理性一點，社群媒體是一個很容易表達自己的地方，但我覺得不要讓那些方便變成武器或是暴力。」

麋先生演唱會門票7月6日中午12點在拓元售票系統開賣。

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