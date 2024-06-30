《金曲特別貢獻獎》 劉清池耕耘台灣味逾60年 鄭華娟改變台語創作框架

資深編曲人劉清池耕耘台灣樂壇超過60年，獲金曲特別貢獻獎。

（攝影新聞組攝）

〔金曲獎採訪團／台北報導〕第35屆金曲獎將至高榮耀的特別貢獻獎同時獻給今年3月過世的創作歌手鄭華娟，以及影響台灣樂壇超過60年的資深編曲人劉清池，鄭華娟老公特別從德國飛來台灣領獎，致詞時談到：「我也感到悲傷，思念她，她在我們的心中，我永遠記得她！」場面溫馨。

今年金曲特別貢獻獎獻給已逝創作歌手鄭華娟。（華納音樂提供）

《苦海女神龍》西卿昨以引言人身分介紹劉清池在樂壇的貢獻，西卿開玩笑說以前不懂得報金曲獎，不然她可能也是歌后了。

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鄭華娟老公（左）與哥哥代領金曲特別貢獻獎。（攝影新聞組攝）

曾製作江蕙《酒後的心聲》、葉啟田《愛拼才會贏》的編曲家劉清池獲特別貢獻獎，他提到這個獎對他有極深的意義，因為大家耳熟能詳的每一首歌曲，都不是獨自一個人就能完成，他指出歌曲都要經歷許多人的千錘百鍊之下，才打磨成如今的模樣，他說：「我很榮幸能夠代表幕後的音樂工作者領取這個獎。」

劉清池堅持本土、正港台灣味，領取特別貢獻獎，他要特別感謝太太，在他幾十年的音樂工作中，一直支持他，最後他期許自己的音樂作品能夠永遠能陪伴台灣人。

萬芳昨獻唱鄭華娟代表歌曲《天堂》時，大螢幕出現鄭華娟彈吉他演唱畫面，兩人隔空合唱，黃韻玲在台下聽得落淚。頒獎人桂鳴玉則談到，鄭華娟曾為江蕙寫出新台語歌，改變台語創作的框架，她的歌詞有愛，如音樂精靈。

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