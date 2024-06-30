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娛樂 最新消息

《金曲35大贏家》最佳樂團草東超狂 瓦合奪最佳與年度專輯

草東沒有派對《瓦合》連獲3金，可惜因頒獎撞期海外巡演，無法親自領獎。（黑皮國提供）

〔金曲獎採訪團／台北報導〕草東沒有派對是金曲35的最大贏家，以《瓦合》獲得最佳樂團獎、最佳華語專輯獎、年度專輯共3項大獎，可惜因為與演出撞期，由經紀人趙若君代為領獎，致詞時提到已逝鼓手凡凡忍不住落淚，團員的得獎感言也談到：「謝謝我們的家人，謝謝凡凡的家人、謝謝凡凡。」

草東沒有派對擊敗勁敵，拿下出道以來第二座最佳樂團大獎，由於草東在海外巡演，不克出席典禮，由經紀人趙若君上台代領。

經紀人代唸草東沒有派對的感言提到：「草東沒有派對從來都不是只有站在舞台上演出的4個人，而是所有齊心參與這6個字的每個人。」草東並說：「謝謝所有聽見我們聲音的人。」也特別感謝製作新專輯《瓦合》的幕後團隊。

在典禮尾聲，草東更連拿了最佳華語專輯獎、年度專輯獎，經紀人表示：「真的很榮幸並且很幸運能在這麼多作品中獲得肯定，謝謝所有聽到我們聲音的人。」並感謝所有在音樂這條路上持續努力的創作者，還有為自己堅信的價值、辛勞付出的每個幕前幕後的工作者。

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