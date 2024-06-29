鳳小岳36歲搶新人獎 表演沒有框架 Jocelyn 9.4.0火辣拚金

鳳小岳36歲才轉戰歌壇，覺得能夠做音樂非常幸福。（記者陳逸寬攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲35的最佳新人獎共有7位藝人角逐，昨晚所有入圍者齊聚一堂，包括鳳小岳、鄭平、鄒序、王ADEN、徐暐翔、Makav真愛及Jocelyn 9.4.0搶先在香堤大道開唱，現場笑鬧聲不斷、沒有火藥味，但只有今晚典禮公布的得獎者，才能夠登上金曲殿堂表演。

金曲新人競爭非常激烈，入圍者徐暐翔（左起）、鄒序、鳳小岳、Makav真愛、Jocelyn 9.4.0、鄭平、王ADEN搶先開唱。（記者陳逸寬攝）

鳳小岳36歲才跨足歌壇，以首張專輯《柒》入圍本屆金曲獎最佳新人、最佳專輯製作人共3項大獎，受訪開心表示：「現在是愈來愈沒有框架的時代，不管是當演員或是做音樂。」認為能夠做音樂非常幸福。

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鮮肉歌手王ADEN以《Be a Lover》角逐新人，剛退伍的他看來神采奕奕，預告會跟爸爸一起走星光紅毯。

王ADEN爆料老爸比他還要緊張，得知他入圍的當下，就跑去訂做了墨綠色西裝，前天還為了典禮染頭髮，讓他忍不住笑喊：「爸爸不要緊張，我愛你。」

原住民歌手Makav真愛大方稱心情很輕鬆，笑說：「現在就是平常心啊，很期待每一個環節。」正妹歌手Jocelyn 9.4.0則是興奮又緊張，更擔心回家會失眠，希望今天能夠漂漂亮亮的在典禮亮相。

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