鄭少秋仙氣幼女近照罕流出 鄭詠曦鼻嘴神複製

鄭少秋幼女鄭詠曦（右圖前）最新照片罕見曝光。（香港星島日報）

〔記者林南谷／綜合報導〕79歲港星「秋官」鄭少秋近年過著深居簡出生活，極少於公眾場合露面，今年3月，他疑似罕見透過網路公布近況，向一直關心他的粉絲報平安，表示一向不喜歡交際應酬，因此大家較少機會見到他，貼心呼籲粉絲們不用擔心他的狀況。

回顧秋官一生，經歷過3段婚姻，感情生活一直備受外界關注，在與「肥姐」沈殿霞離婚後，1989年與現任太太官晶華結婚，婚後2人育有2名女兒鄭詠恩和鄭詠曦。相比其他星二代姊妹，現年33歲鄭詠曦一直極為低調。不過，近日有網友在社交平台發布鄭詠曦近照，隨即引起廣泛討論。

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從網路流傳的照片可見，鄭詠曦絕對是顏值爆表，不少人驚嘆完美遺傳了父母優良基因，特別是她的鼻子和嘴巴，簡直與爸爸鄭少秋如同「餅印」一樣，不僅五官神似，鄭詠曦也被讚氣質出眾，加上遺傳了爸爸手長腳長特點，猶如秋官的完美翻版。

據悉，有別於父母演藝光環，鄭詠曦對加入娛樂圈毫無興趣，反而醉心於學術研究。一向個性低調的她，從小品學兼優，鮮少與爸爸同時公開露面，是一名名副其實「女學霸」。據網路資料顯示，鄭詠曦在香港的大學主修生物學，畢業後一直專注進行研究工作，為追求學術而鍥而不捨，生活極度低調且充實。

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