時差太累惹禍！名模王思偉台北街頭慘「仆街」 大字形趴地…傷口深見白色組織液

〔記者李紹綾／台北報導〕39歲名模王思偉長期深耕巴黎、紐約與米蘭時裝週，昨（22日）出席第15屆伊林璀璨之星報名起跑記者會。走慣國際頂級伸展台的她，一現身竟然被主持人亮曦當眾爆料，原來她3月底一回台灣才短短6個小時，竟然就在台北街頭慘「仆街」，不僅當場痛到爬不起來，傷口深到甚至驚見白色的組織液。

王思偉長期深耕巴黎、紐約與米蘭時裝週。（記者胡舜翔攝）

王思偉無奈透露，當時自己剛從美國回台灣，可能是因為時差還沒調好，整個人神智有些恍惚。就在中午左右，她走在台北車站附近的斑馬線上，突然腳步一亂，整個人失控往前飛，「大字形趴在地上宛如命案現場」，場面相當慘烈。

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這一摔非同小可，身高較高挑的王思偉趴在地上痛到完全爬不起來，驚動了路過的阿姨與婆媽們，大家趕緊圍過來熱心關心。王思偉隨後忍痛搭乘計程車直奔醫院掛急診，一檢查才發現，右膝蓋的傷口深得嚇人，「右膝蓋慘縫9針，傷口深得還能看到白色的組織液」，連急診醫生看了都直搖頭，當場警告她會留下明顯的疤痕。

雖然膝蓋慘縫9針，但對工作敬業的王思偉竟說：「只是有陣子膝蓋比較不方便。」她慶幸這一大摔「幸好沒有影響到工作」。

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