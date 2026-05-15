自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

王子、粿粿判賠百萬！范姜彥豐深夜悲鳴：為什麼真誠的人總是被利用？

〔娛樂頻道／綜合報導〕「粿王不倫戀」在法院宣判「王子」邱勝翊與人妻粿粿侵害配偶權、判賠范姜彥豐100萬後，受害者范姜彥豐沉寂多日，終於在昨（14日）深夜打破沉默。他在 IG 分享重回籃球場的影片，看似在慶祝傷癒復出，字裡行間卻滿是對這段破碎婚姻的血淚控訴。

范姜彥豐。（翻攝自臉書）范姜彥豐。（翻攝自臉書）

范姜彥豐在貼文中感性起頭，提到好一陣子因傷無法打球，重返球場的感覺真好。但隨即話鋒一轉，吐露了最無奈的靈魂拷問：「有時會想著，為什麼感情裡，認真的人往往會受傷？為什麼現實中，真誠的人總是被利用？」這段話被外界解讀為是對「粿王戀」最沉痛的回應。

回顧官司細節，范姜曾指控粿粿在東窗事發前，竟試圖引導他簽署「放棄婚後財產」協議，讓他驚覺自己對感情的純粹竟成了對方密謀離婚的籌碼。而粿粿也反咬范姜索討1600萬分手費，雙方互撕慘烈，至今身分證配偶欄仍掛著對方的名字。

面對這些日子以來的歷練，范姜彥豐分享了一句讓他豁然開朗的金句：「人的善良要帶有鋒芒。」他認為這就像上天給他的解答，讓他明白：「要有鋒芒，才能守護自己的底線，守護著心裡在乎的一切。」暗示自己不再是被動受害的「老實人」，而是學會長出刺來保護自我。

雖然法律判賠了百萬，但范姜似乎更想從這場泥淖中徹底抽身。有眼尖粉絲發現，他已將女兒原本充滿前妻色彩的乳名「粿醬」改為「浠浠」，大動作去「粿」化。他最後也勉勵自己：「歷練會使人成長，把時間留給想珍惜的人事物吧。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中