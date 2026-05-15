王子、粿粿判賠百萬！范姜彥豐深夜悲鳴：為什麼真誠的人總是被利用？

〔娛樂頻道／綜合報導〕「粿王不倫戀」在法院宣判「王子」邱勝翊與人妻粿粿侵害配偶權、判賠范姜彥豐100萬後，受害者范姜彥豐沉寂多日，終於在昨（14日）深夜打破沉默。他在 IG 分享重回籃球場的影片，看似在慶祝傷癒復出，字裡行間卻滿是對這段破碎婚姻的血淚控訴。

范姜彥豐。（翻攝自臉書）

范姜彥豐在貼文中感性起頭，提到好一陣子因傷無法打球，重返球場的感覺真好。但隨即話鋒一轉，吐露了最無奈的靈魂拷問：「有時會想著，為什麼感情裡，認真的人往往會受傷？為什麼現實中，真誠的人總是被利用？」這段話被外界解讀為是對「粿王戀」最沉痛的回應。

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回顧官司細節，范姜曾指控粿粿在東窗事發前，竟試圖引導他簽署「放棄婚後財產」協議，讓他驚覺自己對感情的純粹竟成了對方密謀離婚的籌碼。而粿粿也反咬范姜索討1600萬分手費，雙方互撕慘烈，至今身分證配偶欄仍掛著對方的名字。

面對這些日子以來的歷練，范姜彥豐分享了一句讓他豁然開朗的金句：「人的善良要帶有鋒芒。」他認為這就像上天給他的解答，讓他明白：「要有鋒芒，才能守護自己的底線，守護著心裡在乎的一切。」暗示自己不再是被動受害的「老實人」，而是學會長出刺來保護自我。

雖然法律判賠了百萬，但范姜似乎更想從這場泥淖中徹底抽身。有眼尖粉絲發現，他已將女兒原本充滿前妻色彩的乳名「粿醬」改為「浠浠」，大動作去「粿」化。他最後也勉勵自己：「歷練會使人成長，把時間留給想珍惜的人事物吧。」

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