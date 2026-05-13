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坎城影展》朴贊郁初任評審主席不偏袒韓國片 談政治與藝術「不該對立」

朴贊郁是首位擔任坎城影展主競賽評審的韓國導演。（歐新社）朴贊郁是首位擔任坎城影展主競賽評審的韓國導演。（歐新社）

〔記者許世穎／綜合報導〕第79屆坎城影展於台灣時間今（13）日凌晨正式揭幕，今年由韓國名導朴贊郁擔任主競賽評審團主席，他也率領評審團成員們一同出席記者會。談到首次擔任坎城評審團主席，他透露收到邀請後其實思考了五分鐘，「我知道這個位置壓力有多大，但我在坎城擁有太多美好回憶，也是時候回饋坎城影展了。」

本屆評審團成員包括金球影后黛咪摩爾、柏林影帝史戴倫史柯斯嘉、金獎導演趙婷，以及愛爾蘭衣索比亞裔演員兼製片蘿絲奈格、比利時導演暨編劇蘿拉汪戴爾、智利導演迪亞哥賽斯佩德斯、象牙海岸裔美國演員以撒迪班柯，以及蘇格蘭編劇保羅拉維提，共同組成多元國際評審團，將從22部主競賽作品中選出本屆金棕櫚獎得主。

韓國名導朴贊郁（左三）擔任坎城影展主競賽評審團主席，率領評審團成員們一同出席開幕式。（法新社）韓國名導朴贊郁（左三）擔任坎城影展主競賽評審團主席，率領評審團成員們一同出席開幕式。（法新社）

評審團主席朴贊郁盛讚本屆評審團成員都是傑出的電影人，「相信今年會在坎城度過一段美好的時光。」現場有韓媒提問「這是史上首次有韓國導演擔任坎城評審團主席，今年也有三部韓國電影在影展放映，如何看待坎城與韓國電影的新關係？」朴贊郁感性表示，2004年第一次來到坎城時，韓國電影仍十分少見，但20年後已發生巨大變化。

朴贊郁笑說不會偏袒韓國電影。（歐新社）朴贊郁笑說不會偏袒韓國電影。（歐新社）

朴贊郁表示：「韓國電影已不再位於全球電影的邊緣，而是獲得了世界矚目。這也是為什麼我今天能站在這裡。」不過他也笑說，自己絕對不會因此偏袒韓國電影，「我依舊會很公平地當評審。」

提到藝術與政治的關係，朴贊郁認為兩者不該被視為彼此對立的存在。他表示：「一部作品有政治表達，不代表它就是藝術的敵人；反之，一部電影沒有政治性，也不該因此被忽視。」他強調，即便一部作品擁有再出色的政治觀點，若缺乏藝術水準，最終也只會淪為宣傳，「藝術與政治從來不是互相衝突的概念，只要是以有藝術性的方式被表達，它們就擁有價值。」

第79屆坎城影展於當地時間5月12日至5月23日舉行。

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