自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

被爆婚內出軌、背刺閨密蔡瑞雪！ 混血女星親揭離婚3年真相 赴美6年慘況曝光

金凱德（左）和蔡瑞雪合作戲劇成為好友。（翻攝自Instagram）金凱德（左）和蔡瑞雪合作戲劇成為好友。（翻攝自Instagram）

〔記者李紹綾／台北報導〕25歲台美混血女星金凱德曾被譽為「許瑋甯與昆凌綜合體」，近日遭週刊指控在美國閃婚閃離、婚內出軌，甚至還被爆背刺閨密蔡瑞雪。面對這波毀滅性攻擊，金凱德今（8日）凌晨透過Instagram限時動態回應，自揭這6年來「把自己活成街友」的真相，霸氣回擊：「我不是要當公主，我是要當女王！」

金凱德自嘲，她根本不是大家想像中的「小仙女」，離開台灣這6年，她為了經營寵物旅館和狗狗日托，過著全年無休的生活。每天早上6點開門，晚上10點半還要帶狗上廁所，「我被德國狼犬、哈士奇、比特犬、拉布拉多、牛頭犬都咬過，也進過急診。

金凱德發長文澄清。（翻攝自Instagram）金凱德發長文澄清。（翻攝自Instagram）

金凱德提到，她穿著洗不掉泥土的拖鞋、被狗抓破的褲子，甚至因為天天碰清潔劑導致上衣褪色，還兩度「被認成街友」。她不僅救助流浪犬，還聘請街友工作、買房車給他們住、親自帶人去戒毒，艱辛的生活讓她直言：「有這麼討厭我到要這樣編排也是很強，我這麼努力工作才不是為了當公主，我是要當女王謝謝。」

針對「婚內出軌」指控，金凱德6日貼出前夫Wayne坐在地板上用手機看新聞的照片，大方標記對方並狂笑：「哈哈哈哈哈哈哈哈，真的是有人很閒，一起看新聞，好好笑。」

對於被爆婚內出軌、背刺閨密蔡瑞雪，金凱德澄清「不存在小王」，她說：「我跟前夫談離婚已經三年多了，根本不存在什麼小王，新聞裡提到的很多內容，也都不是事實。蔡瑞雪沒有來美國找我；我前夫對整件事情，以我的認知也根本不知情。」

金凱德（左）和蔡瑞雪合作戲劇成為好友。（翻攝自Instagram）金凱德（左）和蔡瑞雪合作戲劇成為好友。（翻攝自Instagram）

閨密蔡瑞雪第一時間就貼出合照澄清：「Kate一直是很認真工作努力生活的女孩，別相信亂爆料的假新聞。」金凱德發完長文後，隨即轉發貼文，她提到當初就是看著蔡瑞雪「明明是個非常好非常乾淨非常單純的人，善良到幾乎不幫自己澄清」，卻為了幫她說話而挺身而出。

最讓金凱德難過的，是爆料者竟然如此惡毒，去做一件「單純傷害別人、卻對自己完全沒有任何利益」的事。雖然被生活磨得狼狽，但她依然堅定：「我始終相信因果，時間最後會留下真正的答案。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中