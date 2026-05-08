被爆婚內出軌、背刺閨密蔡瑞雪！ 混血女星親揭離婚3年真相 赴美6年慘況曝光

金凱德（左）和蔡瑞雪合作戲劇成為好友。（翻攝自Instagram）

〔記者李紹綾／台北報導〕25歲台美混血女星金凱德曾被譽為「許瑋甯與昆凌綜合體」，近日遭週刊指控在美國閃婚閃離、婚內出軌，甚至還被爆背刺閨密蔡瑞雪。面對這波毀滅性攻擊，金凱德今（8日）凌晨透過Instagram限時動態回應，自揭這6年來「把自己活成街友」的真相，霸氣回擊：「我不是要當公主，我是要當女王！」

金凱德自嘲，她根本不是大家想像中的「小仙女」，離開台灣這6年，她為了經營寵物旅館和狗狗日托，過著全年無休的生活。每天早上6點開門，晚上10點半還要帶狗上廁所，「我被德國狼犬、哈士奇、比特犬、拉布拉多、牛頭犬都咬過，也進過急診。

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金凱德發長文澄清。（翻攝自Instagram）

金凱德提到，她穿著洗不掉泥土的拖鞋、被狗抓破的褲子，甚至因為天天碰清潔劑導致上衣褪色，還兩度「被認成街友」。她不僅救助流浪犬，還聘請街友工作、買房車給他們住、親自帶人去戒毒，艱辛的生活讓她直言：「有這麼討厭我到要這樣編排也是很強，我這麼努力工作才不是為了當公主，我是要當女王謝謝。」

針對「婚內出軌」指控，金凱德6日貼出前夫Wayne坐在地板上用手機看新聞的照片，大方標記對方並狂笑：「哈哈哈哈哈哈哈哈，真的是有人很閒，一起看新聞，好好笑。」

對於被爆婚內出軌、背刺閨密蔡瑞雪，金凱德澄清「不存在小王」，她說：「我跟前夫談離婚已經三年多了，根本不存在什麼小王，新聞裡提到的很多內容，也都不是事實。蔡瑞雪沒有來美國找我；我前夫對整件事情，以我的認知也根本不知情。」

金凱德（左）和蔡瑞雪合作戲劇成為好友。（翻攝自Instagram）

閨密蔡瑞雪第一時間就貼出合照澄清：「Kate一直是很認真工作努力生活的女孩，別相信亂爆料的假新聞。」金凱德發完長文後，隨即轉發貼文，她提到當初就是看著蔡瑞雪「明明是個非常好非常乾淨非常單純的人，善良到幾乎不幫自己澄清」，卻為了幫她說話而挺身而出。

最讓金凱德難過的，是爆料者竟然如此惡毒，去做一件「單純傷害別人、卻對自己完全沒有任何利益」的事。雖然被生活磨得狼狽，但她依然堅定：「我始終相信因果，時間最後會留下真正的答案。」

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