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娛樂 最新消息

石知田為當男公關「停機3個月」狂噴春夢 交往8年女友反應曝光

《男公館》首映；羅宏正（左起）、周予天、石知田、吳思賢、張立昂、陳奕。（記者陳奕全攝）《男公館》首映；羅宏正（左起）、周予天、石知田、吳思賢、張立昂、陳奕。（記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕陳奕今出席自製並參與演出的新戲《男公館》首映會，戲裡一票「男公關」張立昂、石知田、周予天和羅宏正、「小樂」吳思賢等人也現身。石知田為演出粉紅泡泡的感情戲，和交往8年的女友「停機3個月」來醞釀情感，反虧陳奕：「開鏡那天，他和老婆也『開機』。」陳奕後來解釋醫生回推老婆受孕日，恰巧是這齣戲開鏡當天。

石知田過往沒拍過偶像劇，導演要求他演出「有愛的感覺」，因此他決定從生理下手，笑說：「停機可讓自己隨時都有興奮的感覺。」並坦言停機那段時間因為要吃高蛋白的食物，心情起伏較大，也容易做春夢，追問「春夢頻率」？他先說「就像回到國小」，這年紀讓在場大夥一片傻眼，後來他似乎發現講錯話，立刻補充一句：「18歲是國小吧。」試圖帶過。

張立昂（左起）、石知田、陳奕。（記者陳奕全攝）張立昂（左起）、石知田、陳奕。（記者陳奕全攝）

交往7年的女友怎看待這件事？他解釋女友是攝影師，那陣子剛好日本、印度工作，也能體諒他有「職業道德」。

而其他男生是否也用這招來演戲？吳思賢回：「若要停機三個月，我不會接。」張立昂則笑而不答，而羅宏正聽聞瞪大眼睛回：「我第一次知道停機可以找回戀愛的感覺。」石知田立刻反虧「是炙熱的感覺」。

《男公館》首映；羅宏正（左起）、石知田、吳思賢、張立昂、陳奕、周予天。（記者陳奕全攝）《男公館》首映；羅宏正（左起）、石知田、吳思賢、張立昂、陳奕、周予天。（記者陳奕全攝）

陳奕戲中飾演精蟲衝腦的男人，和王彩樺等5人有床戲畫面，他打趣稱這是這輩子最後一次尺度大的戲，因為老婆警告他如今是已婚身份，要對老婆和女兒尊重。至於老婆「著床」當天恰巧是開鏡那一天，陳奕哈哈大笑說：「因為那陣子大家狂健身，都早睡早起、飲控又運動，身體很健康，體質當然好。」

陳奕也指出男公關團戲裡都會各自展露好身材，因此拍戲前瘋狂健身3個月，6人共減25公斤、44%體脂肪，最精壯時人均只有9％體脂肪，其中陳奕和張立昂瘦最多。陳奕當時吃膩雞胸肉，後來甚至打成泥吞掉；羅宏正搭商務艙時拒絕牛排餐，只能為了肌肉幽幽吃著代餐。

《男公館》5月15日於NETFLIX台灣首播、愛奇藝國際版全球播出、Singtel TV、Now TV、三立都會台5月24日播出。

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