粿粿不倫王子判決書怎麼查？全網瘋傳「這串關鍵字」輸入直接看

范姜彥豐（左起）去年心碎控訴「粿粿」江瑋琳婚內出軌「王子」邱勝翊，並提告求償100萬元慰撫金。（組合照，翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「粿粿」江瑋琳與「王子」邱勝翊外遇判決書怎麼查？士林地院判決出爐後，引爆全網搜尋潮，范姜彥豐提告求償成功，法院裁定粿粿、王子須連帶賠償100萬元，但判決書將採「遮蔽姓名後公開」，也讓網友們瘋狂敲碗「關鍵字」的查詢方式，然而有熱心網友整理出查詢線索，方便屆時人人都能吃上一口驚天大瓜。

士林地院昨（28日）審理後認定，粿粿、王子須連帶賠償范姜彥豐100萬元撫慰金，至於外界關注的判決書內容，法院依據《公民與政治權利國際公約》與司法院114年函釋，裁定以遮蔽姓名方式公開，代表民眾仍可透過司法院法學資料檢索系統查詢，但不會出現完整身分資訊。對此，林智群律師則分析，判決書往往會詳載對話內容，甚至涉及私密細節，曝光程度可能對當事人造成極大衝擊，這也被認為是當事人不願全文公開的關鍵原因。

請繼續往下閱讀...

隨著粿粿、王子最終判決出爐，外界在第一時間紛紛上網詢問「判決書怎麼查？」、「關鍵字要打什麼？」然而就有網友在Threads上熱心分享查詢方式，指出屆時可輸入「士林地法院115年度訴字第3XX號」作為搜尋線索，瞬間引爆眾人的好奇心，「等不及想看內容」、「爆米花準備好了」、「史上最期待判決書」；不過，也有網友出言提醒，判決書通常不會在宣判當天上線，可能需等待約1至2個星期，才能在系統中查詢到遮蔽姓名後的完整內容。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法