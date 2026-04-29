自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

粿粿不倫王子判決書怎麼查？全網瘋傳「這串關鍵字」輸入直接看

范姜彥豐（左起）去年心碎控訴「粿粿」江瑋琳婚內出軌「王子」邱勝翊，並提告求償100萬元慰撫金。（組合照，翻攝自IG）范姜彥豐（左起）去年心碎控訴「粿粿」江瑋琳婚內出軌「王子」邱勝翊，並提告求償100萬元慰撫金。（組合照，翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「粿粿」江瑋琳與「王子」邱勝翊外遇判決書怎麼查？士林地院判決出爐後，引爆全網搜尋潮，范姜彥豐提告求償成功，法院裁定粿粿、王子須連帶賠償100萬元，但判決書將採「遮蔽姓名後公開」，也讓網友們瘋狂敲碗「關鍵字」的查詢方式，然而有熱心網友整理出查詢線索，方便屆時人人都能吃上一口驚天大瓜。

士林地院昨（28日）審理後認定，粿粿、王子須連帶賠償范姜彥豐100萬元撫慰金，至於外界關注的判決書內容，法院依據《公民與政治權利國際公約》與司法院114年函釋，裁定以遮蔽姓名方式公開，代表民眾仍可透過司法院法學資料檢索系統查詢，但不會出現完整身分資訊。對此，林智群律師則分析，判決書往往會詳載對話內容，甚至涉及私密細節，曝光程度可能對當事人造成極大衝擊，這也被認為是當事人不願全文公開的關鍵原因。

隨著粿粿、王子最終判決出爐，外界在第一時間紛紛上網詢問「判決書怎麼查？」、「關鍵字要打什麼？」然而就有網友在Threads上熱心分享查詢方式，指出屆時可輸入「士林地法院115年度訴字第3XX號」作為搜尋線索，瞬間引爆眾人的好奇心，「等不及想看內容」、「爆米花準備好了」、「史上最期待判決書」；不過，也有網友出言提醒，判決書通常不會在宣判當天上線，可能需等待約1至2個星期，才能在系統中查詢到遮蔽姓名後的完整內容。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中