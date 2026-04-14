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娛樂 最新消息

東海單飛炸小巨蛋！帶《ALIVE》再戰KKBOX風雲榜

〔記者鍾志均／台北報導〕今年KKBOX風雲榜舞台，最讓人關注的關鍵人物Super Junior東海，帶著首張個人正規專輯《ALIVE》，他直球坦白：「期待，但也有點緊張。」表示已開始煩惱舞台要準備什麼。

東海將擔任第 21 屆 KKBOX 風雲榜「海外風雲大使」。（KKBOX提供）東海將擔任第 21 屆 KKBOX 風雲榜「海外風雲大使」。（KKBOX提供）

東海專輯先行曲《Good Day》一釋出，直接在KKBOX「韓語新歌榜」、「單曲日榜」勇奪雙冠，東海也不忘把功勞丟回粉絲：「因為有你們，我才有自信。」

另一邊，韓流新勢力LNGSHOT來勢更猛，該團均齡不到18歲，由朴載範打造，出道不到2個月串流播放破億、KKBOX榜單強勢上位，IG 11天破百萬粉，氣勢像出道10年。

LNGSHOT，將以「Future Star 未來新聲」身分首登 KKBOX 風雲榜。（KKBOX提供）LNGSHOT，將以「Future Star 未來新聲」身分首登 KKBOX 風雲榜。（KKBOX提供）

他們直呼再次來台最期待的就是台灣美食，點名「珍珠奶茶一定要喝」、「牛肉麵超級好吃」、「上次吃了超多小籠包，令人印象深刻」，讓隊長 OHYUL 笑說：「我們就是一個非常愛吃的團體！」

此外，今年風雲榜玩法也升級，包括限量「未來禮包」直接送門票、任務蒐集「未來碎片」抽票，以及LNGSHOT加碼手寫海報。

第21屆 KKBOX 風雲榜演唱會今驚喜宣布表演嘉賓加碼，集結21組海內外卡司輪番登場。（KKBOX提供）第21屆 KKBOX 風雲榜演唱會今驚喜宣布表演嘉賓加碼，集結21組海內外卡司輪番登場。（KKBOX提供）

【2026 第 21 屆 KKBOX 風雲榜演唱會】

時間地點：2026/6/13（六）晚上 6:00 臺北小巨蛋

主持人：黃偉晉

演出卡司名單（按資料庫英文名稱排序）：告五人 Accusefive、白安ANN、Ayumu Imazu、Bii畢書盡、宇宙人、盧廣仲、DIOR大穎、東海（DONGHAE）、陳華、艾薇 Ivy、LNGSHOT、Miss Ko 葛仲珊、周湯豪 NICKTHEREAL、Ozone（林煥鈞、周祖安、黃文廷）、曾沛慈、QWER、李竺芯、郭家瑋、U:NUS、吳建豪 Van Ness、韋禮安（WeiBird）

＊台灣直播平台：

電視｜TVBS

網路｜KKBOX Facebook、KKBOX YouTube、中華電信MOD、Hami Video、ETtoday 新聞雲官網 （含新聞雲、星光雲 APP）、ETtoday 星光雲 YouTube、LINE TODAY

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