自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

全台灣創舉！麋先生馬戲團開唱 告五人點名他跳火圈

麋先生打造馬戲團演唱會，要創造全新的視聽饗宴。（相信音樂提供）麋先生打造馬戲團演唱會，要創造全新的視聽饗宴。（相信音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲樂團麋先生將在高雄劃地打造「全帳篷」式馬戲團演唱會，這場空前創舉的演唱會引發關注，就連告五人也在直播中忍不住許願加碼，雲安笑喊：「我想看聖皓跳火圈！」還大膽點名空中吊環等高難度演出，犬青則補刀：「還可以在上面旋轉」，引爆粉絲期待。

被譽為今年最瘋狂、最受矚目的演唱會，麋先生這次不只把想像變現實，更直接「蓋出一座馬戲世界」。除了攜手專業團隊FOCASA馬戲團跨界聯手，在戶外劃地打造完整的馬戲團空間外，亦與馬戲表演團隊Eye Catching Circus創造焦點合作，將高難度特技與演唱會內容深度融合，全面升級現場體驗。

呼應馬戲團主題，麋先生發揮玩心，聊起如果真的加入馬戲團會想擔任的角色。鼓手逸凡鎖定高難度單輪車，嚮往那種「看似輕鬆、實則十年磨一劍」的極致平衡。貝斯手以諾則選擇走鋼索，笑說節奏組本來就肩負維持音樂平衡的任務；吉他手喆安則坦言，自己小時候有玩過踩高蹺，所以曾一度幻想踩高蹺彈吉他。

至於被告五人點名跳火圈的主唱聖皓給出最誠實答案，坦言自己想當一名觀眾。他分享親自觀賞馬戲演出後，深刻體會每項表演的難度，直言所有高難度動作「一件都辦不到」，也因此更加敬佩每位表演者的專業與付出。他感性表示，身為表演者，其實最嚮往的是能坐在台下欣賞自己的演出，「那種感覺可能一輩子都無法真正體驗。」而小B則自封「收錢擔當」，笑喊「絕對不會有人逃票」。

麋先生不只將馬戲世界直接「搬進演唱會」，演出內容更將創造全新視聽饗宴，團員們直言：「創造歷史需要強大毅力決心！」即便延續同一主題，大夥仍在會議中不斷推翻重來、激盪新想法，讓整體演出幾乎等同全新作品。演唱會門票明天拓元售票全面開賣。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中