全台灣創舉！麋先生馬戲團開唱 告五人點名他跳火圈

麋先生打造馬戲團演唱會，要創造全新的視聽饗宴。（相信音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲樂團麋先生將在高雄劃地打造「全帳篷」式馬戲團演唱會，這場空前創舉的演唱會引發關注，就連告五人也在直播中忍不住許願加碼，雲安笑喊：「我想看聖皓跳火圈！」還大膽點名空中吊環等高難度演出，犬青則補刀：「還可以在上面旋轉」，引爆粉絲期待。

被譽為今年最瘋狂、最受矚目的演唱會，麋先生這次不只把想像變現實，更直接「蓋出一座馬戲世界」。除了攜手專業團隊FOCASA馬戲團跨界聯手，在戶外劃地打造完整的馬戲團空間外，亦與馬戲表演團隊Eye Catching Circus創造焦點合作，將高難度特技與演唱會內容深度融合，全面升級現場體驗。

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呼應馬戲團主題，麋先生發揮玩心，聊起如果真的加入馬戲團會想擔任的角色。鼓手逸凡鎖定高難度單輪車，嚮往那種「看似輕鬆、實則十年磨一劍」的極致平衡。貝斯手以諾則選擇走鋼索，笑說節奏組本來就肩負維持音樂平衡的任務；吉他手喆安則坦言，自己小時候有玩過踩高蹺，所以曾一度幻想踩高蹺彈吉他。

至於被告五人點名跳火圈的主唱聖皓給出最誠實答案，坦言自己想當一名觀眾。他分享親自觀賞馬戲演出後，深刻體會每項表演的難度，直言所有高難度動作「一件都辦不到」，也因此更加敬佩每位表演者的專業與付出。他感性表示，身為表演者，其實最嚮往的是能坐在台下欣賞自己的演出，「那種感覺可能一輩子都無法真正體驗。」而小B則自封「收錢擔當」，笑喊「絕對不會有人逃票」。

麋先生不只將馬戲世界直接「搬進演唱會」，演出內容更將創造全新視聽饗宴，團員們直言：「創造歷史需要強大毅力決心！」即便延續同一主題，大夥仍在會議中不斷推翻重來、激盪新想法，讓整體演出幾乎等同全新作品。演唱會門票明天拓元售票全面開賣。

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