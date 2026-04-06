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娛樂 最新消息

金荷娜錄《細細山路》不忍了？做這件事遭李濬榮吐槽：惱羞成怒嗎

〔記者傅茗渝／台北報導〕實境綜藝《細細山路私密達》熱度持續飆升！本週再度霸榜，勇奪Hami Video影劇館+ 綜合人氣榜第二名及LINE TV第三名。由金鐘主持彭小刀、網紅肌肉山山，攜手韓國影后金荷娜、南優賢與李濬榮組成的「細細山路小隊」，在最新一集中挑戰開播以來最硬派的任務，直攻「魔王級」楔隘古道，成員們在極限邊緣崩潰的真實模樣，引發網友熱烈討論。

金荷娜、肌肉山山、南優賢、李濬榮、小刀體驗手做客家牛汶水。（客家電視台提供）金荷娜、肌肉山山、南優賢、李濬榮、小刀體驗手做客家牛汶水。（客家電視台提供）

本集小隊面臨「樟之細路」中最令人聞風喪膽的「魔王古道」楔隘古道。面對幾近垂直、必須依靠繩索攀爬的陡峭山壁，原本氣氛輕鬆的成員一站上坡面就瞬間收起笑容。由於地形濕滑且密林遮蔽視線，每一步都充滿未知風險。

金荷娜用攀爬的方式走楔隘古道。（客家電視台提供）金荷娜用攀爬的方式走楔隘古道。（客家電視台提供）

過程中小隊氣氛緊繃到極點，李濬榮與南優賢全程互相拉扶、彼此提醒「真的要小心」。面對高強度體能與心理壓力的雙重夾擊，眾人數度卡關，忍不住直呼：「這根本魔王等級！」 展現出古道挑戰最真實、最硬派的一面。

在經歷極限關卡後，小隊轉往體驗平易近人的客庄生活。其中演員李濬榮大秀「男友力」，現場加碼演出「手劈西瓜」，只見他一聲大喊、俐落出手，西瓜瞬間裂開，展現驚人爆發力。隨後在挑戰劈柴時更是氣勢全開，動作乾淨俐落且一劈即中，力道精準到位讓現場眾人驚呼連連。

李濬榮手劈西瓜。（客家電視台提供）李濬榮手劈西瓜。（客家電視台提供）

節目的最後，成員們圍坐一桌挑戰製作客家傳統點心「牛汶水」。這項看似簡單的任務卻極度考驗手感，眾人揉捏糯米糰揉到滿頭大汗仍頻頻失敗，現場笑料不斷。影后金荷娜在反覆失敗後，一度直接將糯米糰用力甩在竹篩上，真性情的舉動讓李濬榮忍不住開玩笑吐槽：「姐是惱羞成怒嗎？」 此話一出再度引爆全場笑聲，也為辛苦的行程劃下輕鬆溫馨的句點。

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