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可"習"不是"尼"！諧音踩紅線 梁靜茹經典曲遭封殺

梁靜茹的經典歌曲〈可惜不是你〉遭中國封殺。（翻攝YT）梁靜茹的經典歌曲〈可惜不是你〉遭中國封殺。（翻攝YT）

〔娛樂頻道／綜合報導〕流行音樂也可能踩上政治紅線。陸委會最新公布的「大陸情勢季報」指出，金曲歌后梁靜茹的經典歌曲〈可惜不是你〉，近期在中國網路平台傳出遭到限制播放，原因並非歌曲內容本身，而是部分網友以諧音「可習不是尼」進行政治隱喻，引發審查機制介入。報告認為，相關案例反映中國對文化內容的審查標準，正逐步擴及「可能被如何使用」的層面。

〈可惜不是你〉長年以來廣受華語地區聽眾喜愛，傳唱度極高，甚至被視為KTV經典曲目之一。然而，有網友在討論國際政治議題時，將歌名進行諧音轉化，用以表達個人立場與情緒，使原本與政治無關的作品，被賦予新的象徵意義。此類用法也被視為觸發平台風險控管的關鍵因素。

報告分析指出，在現行審查邏輯下，作品是否直接涉及政治已不再是唯一判準，只要具備被延伸解讀或轉化為隱喻的可能性，就可能被列為管控對象。換言之，文化產品的「潛在用途」已成為審查的重要依據之一。

此外，報告亦提及其他類似案例，包括音樂人林生祥的作品遭下架，以及部分少數民族音樂被限制傳播等情況。這些現象被解讀為審查範圍持續擴大，從具體內容延伸至文化詮釋與使用方式，創作者也可能因作品被不同方式解讀，而承擔額外風險。

陸委會進一步指出，中國在資訊管理上呈現內外有別的策略：對內強調風險預防，傾向提前限制可能引發聯想的內容；對外則透過社群平台與數位工具，積極參與輿論互動與議題擴散。報告認為，此種差異化操作，將對文化創作環境與公共討論空間產生長遠影響。

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