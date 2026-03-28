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娛樂 最新消息

神探李昌鈺過世 生前拍過台劇《鑑識英雄II》

李昌鈺27日於美國家中辭世，享壽87歲。（美聯社）李昌鈺27日於美國家中辭世，享壽87歲。（美聯社）

〔記者林南谷／綜合報導〕國際知名鑑識專家李昌鈺昨（27）日在美國家中過世，享壽87歲，他生前在多國擔任鑑識專家，也是台灣史上「最年輕警長」，過去亦協助白曉燕命案與319槍擊案等重大案件，對於劉邦友血案、彭婉如命案等懸案未能破案，感嘆「現場保護不周導致證物流失」，此外，李昌鈺也曾拍過台劇。

李昌鈺2019年在81歲參與台劇《鑑識英雄II正義之戰》拍攝，劇中飾演國際神探，親自指導劇組鑑識細節，與藝人蔡淑臻、周孝安對戲，劇組透露李昌鈺非常專業，分析戲碼展現驚人專業，並對所有細節做到嚴謹零NG，令人留下印象深刻。

綜合外電報導，李昌鈺是國際法庭科學界專家，曾在美國50州及46國擔任鑑識專家，與600個執法機構合作，並在各類刑事與民事案件中出庭作證逾千次；1938年出生的李昌鈺，1960年取得法學學士學位，曾在台北市警局工作並晉升警長，成為台灣史上「最年輕警長」。

李昌鈺過去曾參與美國前總統甘迺迪遇刺重啟調查、911恐怖攻擊事件，也曾多次返台協助劉邦友血案、彭婉如命案、白曉燕命案與319槍擊案等重大案件，他將台灣偵查方式推向科學辦案，影響深遠。

相關新聞：國際鑑識權威李昌鈺辭世 享壽87歲



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