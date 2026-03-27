（圖輯）Snow Man佐久間大介搞笑掏槍！主持人喊「射我」全場都歪樓了

佐久間大介做出與背後《舞林殺手》一樣的動作。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本「令和最賣男團」Snow Man的成員佐久間大介來台宣傳電影《舞林殺手》，昨天（26日）來台連開4場影人見面會，1200張票瞬間秒殺，還在網上掀起暴動，可見其魅力強大。今天他出席記者會，展現「粉髮小狗」的開朗魅力，並承諾總有一天會帶Snow Man攻下「台北雙蛋」小巨蛋及大巨蛋，讓粉絲相當興奮。

佐久間大介頂著粉色頭髮，插口袋帥氣現身。（記者王文麟攝）

佐久間大介打勾勾，答應會帶Snow Man來台開唱，畢竟疫情攪局，不然他們早就來了。（記者王文麟攝）

佐久間大介旋風來台，今天出席記者會以中文自我介紹，並展現螢幕上活潑歡樂的形象，數度惹得現場哈哈大笑。他也為配合《舞林殺手》中殺手的角色，當場「掏槍」展示帥氣pose，主持人也搞笑大喊「射我、射我」，卻讓現場大歪樓，效果十足。

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佐久間大介做出掏槍的動作。（記者王文麟攝）

佐久間大介開槍攻擊主持人，主持人為做效果，不得已大喊「射我」，笑翻眾人。（記者王文麟攝）

佐久間大介回憶起首次出國就是在18年前，以師兄「嵐」伴舞的身分來到台灣。再度訪台，有感而發：「車子經過小巨蛋的時候，想到那是我曾經登上過的舞台，真的超級懷念。」

佐久間大介右手比出來，左手插口袋。（記者王文麟攝）

2020年，他終於得以Snow Man的身分出道，如今經過6年，Snow Man已長成日本頂級天團，連5張專輯都突破百萬銷量，去年推出的首張精選輯《THE BEST 2020 - 2025》，以139.5萬張的銷量成績成功登上「Oricon公信榜專輯週榜」冠軍，累計銷量超過150萬張，不但是Snow Man首張累計銷量突破150萬的專輯，也成為令和時代第3張達成此成就的專輯。

佐久間大介開槍像是要射中粉絲的心。（記者王文麟攝）

佐久間大介比出「手指愛心」，似乎也被韓式示愛影響。（記者王文麟攝）

佐久間大介笑開懷，在記者會上相當開朗。（記者王文麟攝）

佐久間大介像大家介紹NCT中本悠太，對日韓都有涉略的粉絲來說，真是突破次元壁。（記者王文麟攝）

佐久間大介揮手。（記者王文麟攝）

佐久間大介做出各種pose，不愧是Snow Man跳舞擔當之一。（記者王文麟攝）

佐久間大介比出讚，一定是對我比。（記者王文麟攝）

佐久間大介再度比出手指愛心。（記者王文麟攝）

佐久間大介剛登場看起來有些緊張。（記者王文麟攝）

佐久間大介舉手。（記者王文麟攝）

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