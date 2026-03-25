絕美玉女歌手50歲了 梁詠琪凍齡素顏長這樣

梁詠琪歡慶50歲生日，素顏美照曝光。（翻攝臉書）

〔記者陽昕翰／台北報導〕凍齡玉女梁詠琪今天迎來50歲生日，難得「睡到自然醒」，開心直呼這是最好的生日禮物。

梁詠琪透露，共收到四個親友送上的蛋糕，並引用25年前的經典歌曲《25》歌詞，道出邁入「知天命」之年的心境：「50那天，可以拍掌把過去欣賞。」同時，她也將祝福送給身邊與社會上的人，許下生日願望：「多謝大家的祝福！我願把祝福送給身在苦難、疾病與痛苦中的朋友，願你們無憂無慮，一切平安。」

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馬年開春梁詠琪「雙喜臨門」，喜迎50歲生日之際，事業也同步開花結果。她接連投入舞台劇與電影演出，近期更憑電影《逆轉上半場》於芝加哥電影節「第20屆亞洲躍動影展」獲頒「卓越演員大獎」，並特地飛往芝加哥親自領獎，與導演黃柏基攜手為作品擔任開幕電影造勢。

梁詠琪勇奪卓越演員大獎。（翻攝臉書）

梁詠琪開心表示：「非常感謝大會頒發這個卓越演員大獎，很開心得到大家的肯定。《逆轉上半場》是一部很值得推廣的勵志電影。看到各地電影產業都不容易，我們更要加倍努力，好好拍電影，抱持片中的金句『只要一日唔認輸，就一日都未輸』的奮鬥精神，繼續為香港電影出一分力。」

除了在國際影展獲得肯定，梁詠琪也受邀主演上海話劇中心改編自韓國經典小說《82年生的金智英》的舞台劇。出道30週年的她首次挑戰舞台劇，談到金智英的故事，是許多現代女性的縮影，「她們正面對社會普世價值，以及在事業與家庭之間拉扯的壓力。那些看似平凡的日常，其實無處不在地承載著壓力。」直呼劇情非常揪心。

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