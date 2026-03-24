65歲資深玉女歌手驚爆網戀 對象曝光求婚：嫁給我吧

周思潔分享感情觀。（萊格悠國際文化有限公司提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕65歲的資深玉女歌手周思潔近來傳出「網戀」消息，引發外界高度好奇，她親自出面回應真相，並以心靈導師的角度，針對近期社會關注的感情議題提出看法。

談到「網戀」傳聞，周思潔笑說自己確實算是在談戀愛，但對象並非一般的「小情小愛」，而是充滿「大愛」的師生情。周思潔透露，自2001年至今的25年間，長期投入文化教育工作，也實現小學四年級時立下的「成為導師」的心願。

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她分享，這些年來每天都會收到學生傳來的訊息與回饋，甚至有人當面對她喊：「老師妳嫁給我吧」，讓她哭笑不得。學生們也會寫下「幸福日記」與她分享生活點滴，而她每天固定三個時段閱讀與回覆，從中了解學生的工作模式、生活習慣與興趣。

周思潔回應網戀傳聞。（萊格悠國際文化有限公司提供）

周思潔也鼓勵大家，在生活中找到屬於自己的「戀愛對象」，無論是寵物、閱讀或短影音，都能帶來情感寄託，讓人從日常中獲得安慰，進而累積正向能量，形成良好的生活循環。

除了分享自身經驗，她也針對近期「企業女總裁遭男星切割」的新聞發表看法。該事件中，女方曾大手筆付出金援，最終卻換來男方否認戀情、甚至對簿公堂的結果，引發社會關注。

周思潔直言：「請停止這種毫無意義的自我消耗吧，你沒有任何問題，你值得被好好愛著。」她以心理學中的「社會交換理論」分析，指出關係的穩定來自雙方在資源、能力與心理需求上的平衡。一旦出現單方面、無底線的付出，反而容易讓關係失衡。

她形容，這樣的付出就像「在沙漠中送黃金給口渴的人」，無法解決對方真正的需求，甚至可能造成壓力與反效果。

最後周思潔也提醒，感情並非童話，沒有永恆不變的關係，唯有讓自己變得更穩定與強大，才能在任何狀態下保有幸福的能力。

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