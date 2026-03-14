胡瓜回故鄉見粉絲「超狂身分」曝光！開法拉利、擁千坪莊園驚呆

胡瓜體驗廟公日常。（下面一位提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕胡瓜拍攝YouTube節目《下面一位》，最新一集播出胡瓜回到故鄉苗栗，和粉絲相約見面，還再度挖到「神級面粉」，沒想到對方開著法拉利來接待，直奔一座佔地「三甲地、約9000坪」的私人莊園

粉絲從豪車收藏、樂團演奏到養300斤鱘龍魚，胡瓜一路驚呼連連，直呼：「我的面粉怎麼都這麼有成就！」而當胡瓜抵達時，現場竟有將近20位樂手列隊歡迎，都是面粉朋友與專業老師組成的團員，還立刻現場演奏。胡瓜看著完整編制的樂團忍不住笑說：「我《鑽石舞台》那時候也沒找到這麼多樂隊！這水準不是一般的！」

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胡瓜與年輕廟公粉絲相見歡。（下面一位提供）

園區也不只是私人住宅，還特別開放花園免費讓民眾參觀散步。面粉透露年輕時看到許多老人家在車來車往的道路旁散步，覺得很危險，因此希望打造一個安全又漂亮的地方，讓附近居民能來走走、唱歌、野餐。大方的心態讓胡瓜欣賞不已。

第二位面粉居然是年輕廟公，特地報名想帶胡瓜體驗廟公日常。而因為節目《綜藝大集合》，跑片全台廟宇的胡瓜，這次不玩遊戲，轉換身分體驗廟公日常。胡瓜不只親自點香、整理香爐，還拿著工具清理神像周圍的蜘蛛絲，笑說：「原來廟公每天都要巡視！」接著他還挑戰摺平安符，在志工阿姨指導下反覆嘗試，結果摺出來的形狀和別人完全不同，現場笑聲不斷。

胡瓜的粉絲擁有豪華莊園。（下面一位提供）

胡瓜也感性表示，每次與粉絲見面都像打開人生故事書，不只看到成功，也看到努力和善良。也笑說這次來苗栗「收穫太多」，期待下次在遇見更多深藏不露的面粉。

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