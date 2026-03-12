張藝興遭爆「軟封殺」 前記者怒轟敗光人緣

EXO先前發布新歌，張藝興（紅色箭頭）被粉絲指舞姿難看。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓團EXO出身的中國男星張藝興，近日遭爆因未報備赴韓行程，遭到軟封殺，引起熱烈討論。張藝興工作室出面澄清，但前娛樂記者「理記」發文爆料，指張藝興遭處分暫停活動一年，更怒批工作室營造「太平假象」，希望張藝興勿投機取巧，以免敗光最後的人緣。

張藝興遭中國「軟封殺」。（翻攝自IG）

去年12月正值南韓政要訪中敏感時機，張藝興身為「國字號演員」，卻在未報備的情況下，前往韓國與EXO合體演出。理記在文中指出「體制也不是不講人情，給你好好講解了，啥都沒處罰，那次回來還幫他背鍋，並且也沒把他怎麼著，還誇他識大體顧大局。」然而，張藝興又在12月31日再次私自到香港演出，嚴重違反國家隊演員應遵守的政治紀律與外交默契。

理記也批評張藝興在風波後「死不認錯」的態度，還直接辭職，對培養他多年的體制是不負責任的對抗。痛批張藝興「國話一方面要承擔管理責任，另一方面還承受輿論壓力，粉絲衝起來跟海嘯似的，還有一方面，經濟損失巨大。處罰你難道不是應該的嗎？」

理記直言：若張藝興持續透過工作室聲明安撫粉絲、模糊焦點，無疑自找死路。（翻攝自IG）

張藝興遭到中國國家話劇院暫停一年演出處分，團隊疑似透過公關手段隱瞞消息，國話會會議內容更被粉絲炒作成官方為其背書，理記認為張藝興及粉絲把這兩年積累的剩餘感情還有好人緣全都敗光了。理記直言：若張藝興持續透過工作室聲明安撫粉絲、模糊焦點，無疑自找死路。

理記提醒張藝興：「忠言逆耳，希望放下思想包袱，趕快去做正確的事。」別等門前冷落、事業受阻時才捶胸頓足。

