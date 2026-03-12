曾重話批評姪子姪女不聞不問 袁惟仁姊姊以「休止符」致謝這些人

〔記者陳慧玲／台北報導〕資深音樂人「小胖老師」袁惟仁2月2日過世，3月10日完成告別式，包括昔日「凡人二重唱」老搭檔莫凡，還有眾多演藝圈好友都來送他最後一程，事後女兒袁融還貼出父親骨灰安置的長眠處，對爸爸充滿思念。而過去曾經重話批評袁惟仁子女的大姑姑，也在告別式後感性發文，表達對弟弟友人及粉絲的謝意。

袁惟仁告別式，昔日「凡人二重唱」搭檔莫凡也前往弔唁。（記者胡舜翔攝）

袁惟仁大姊談到：「袁惟仁，家人口中的『弟弟』，他朋友心中的『小胖』，在三月十號辦了一場聚會。 我衷心的感謝所有暫停住生活中一切的忙碌來和他道別的人。」

接著袁惟仁姊姊提到：「謝謝小胖的朋友們，朋友是自己選的親人，我很感謝你們選了他。 也謝謝喜歡袁惟仁的歌的人們：是你們讓他得以為自己的創作感到驕傲。三月十號，在朋友們一如往昔的慷慨陪伴中，他寫下了他最終的休止符。」

袁惟仁人生劃下休止符，女兒貼出他的長眠處永遠思念。（翻攝自IG）

過去袁惟仁病倒後，他的大姊曾重話批評他的子女，對父親不聞不問，但其實雙方之間應是有所誤會，這次告別式之後，袁惟仁子女分別在社群發文提及對父親的思念，兒子袁義還親自剪輯爸爸告別式上的懷念影片，並希望天上的父親可以永遠為他感到驕傲。

