自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

大咖歌王車輪戰落淚！感人畫面曝光 鄭弘儀、山田摩衣都來了

楊烈「2026世界巡迴演唱會——自由之地」迎來第二場。（印太戰略智庫提供）楊烈「2026世界巡迴演唱會——自由之地」迎來第二場。（印太戰略智庫提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「金鐘歌王」楊烈今（8）日於台灣戲曲中心感性開唱，迎來「2026世界巡迴演唱會——自由之地」台北站第二場，蘇貞昌夫婦、鄭弘儀、山田摩衣、李（王羅）等好友到場欣賞，楊烈展現驚人體力，挑戰連續兩天、每場3小時唱足30首金曲的「車輪戰」，狀態依然精神奕奕，然而唱到《多桑的笑容》時難敵思親之情，當場淚灑舞台，令全場觀眾也為之動容。

鄭弘儀、山田摩衣現身挺楊烈。（印太戰略智庫提供）鄭弘儀、山田摩衣現身挺楊烈。（印太戰略智庫提供）

《多桑的笑容》是楊烈巡演清單中最具分量的曲目。當唱出第一句歌詞「老北親像風雲爬山過嶺來問阮」，楊烈腦海中隨即浮現父親威嚴的身影。他哽咽表示，父親在他心中「真的像是一座山那樣矗立」。

楊烈回憶，兒時對父親的印象是「敬而遠之」，他說：「父親不苟言笑，我跟他在路上擦身而過也只是點個頭而已，你就知道我有多怕他。」即便如此，父親卻是他最強大的後盾。年輕氣盛時常在學校闖禍打架，父親總是默默幫忙「收爛攤子」，唯一的家訓是：「只要不是欺負人，其他都可以。但如果是因為欺負人而打架，回家會被揍得更慘。」 鐵漢柔情的教育方式深深影響了楊烈的價值觀。

蘇貞昌夫婦來欣賞楊烈的演出。（印太戰略智庫提供）蘇貞昌夫婦來欣賞楊烈的演出。（印太戰略智庫提供）

談及父親的善良，楊烈分享父親早年經營米店，但在那個生活普遍艱辛的年代，父親的「生意經」完全不敵慈悲心，「有人來買半斤米，爸爸發現對方家境困難，就會直接送兩斤米。」楊烈笑說，父親賣米根本是在搞社會救濟，導致店鋪經營不久便宣告收攤。但也正因為這份慷慨，讓他看見了父親內心深處講義氣、正義且善良的靈魂。

李㼈朝聖楊烈的演唱會。（印太戰略智庫提供）李㼈朝聖楊烈的演唱會。（印太戰略智庫提供）

演唱會當天，楊烈也分享了父子間最令人難忘的互動。他提到長大後，父親曾主動邀約他與哥哥喝酒，顯然是想藉酒促膝長談，拉近父子距離。「結果因為大家都不擅言辭，父子三人坐著喝了兩個小時，竟然一句話都沒說。」最後楊烈與哥哥雙雙醉倒趴在桌上。這段「無聲的對話」隱藏著父子之間深厚的愛。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中