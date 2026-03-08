大咖歌王車輪戰落淚！感人畫面曝光 鄭弘儀、山田摩衣都來了

楊烈「2026世界巡迴演唱會——自由之地」迎來第二場。（印太戰略智庫提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「金鐘歌王」楊烈今（8）日於台灣戲曲中心感性開唱，迎來「2026世界巡迴演唱會——自由之地」台北站第二場，蘇貞昌夫婦、鄭弘儀、山田摩衣、李（王羅）等好友到場欣賞，楊烈展現驚人體力，挑戰連續兩天、每場3小時唱足30首金曲的「車輪戰」，狀態依然精神奕奕，然而唱到《多桑的笑容》時難敵思親之情，當場淚灑舞台，令全場觀眾也為之動容。

鄭弘儀、山田摩衣現身挺楊烈。（印太戰略智庫提供）

《多桑的笑容》是楊烈巡演清單中最具分量的曲目。當唱出第一句歌詞「老北親像風雲爬山過嶺來問阮」，楊烈腦海中隨即浮現父親威嚴的身影。他哽咽表示，父親在他心中「真的像是一座山那樣矗立」。

楊烈回憶，兒時對父親的印象是「敬而遠之」，他說：「父親不苟言笑，我跟他在路上擦身而過也只是點個頭而已，你就知道我有多怕他。」即便如此，父親卻是他最強大的後盾。年輕氣盛時常在學校闖禍打架，父親總是默默幫忙「收爛攤子」，唯一的家訓是：「只要不是欺負人，其他都可以。但如果是因為欺負人而打架，回家會被揍得更慘。」 鐵漢柔情的教育方式深深影響了楊烈的價值觀。

蘇貞昌夫婦來欣賞楊烈的演出。（印太戰略智庫提供）

談及父親的善良，楊烈分享父親早年經營米店，但在那個生活普遍艱辛的年代，父親的「生意經」完全不敵慈悲心，「有人來買半斤米，爸爸發現對方家境困難，就會直接送兩斤米。」楊烈笑說，父親賣米根本是在搞社會救濟，導致店鋪經營不久便宣告收攤。但也正因為這份慷慨，讓他看見了父親內心深處講義氣、正義且善良的靈魂。

李㼈朝聖楊烈的演唱會。（印太戰略智庫提供）

演唱會當天，楊烈也分享了父子間最令人難忘的互動。他提到長大後，父親曾主動邀約他與哥哥喝酒，顯然是想藉酒促膝長談，拉近父子距離。「結果因為大家都不擅言辭，父子三人坐著喝了兩個小時，竟然一句話都沒說。」最後楊烈與哥哥雙雙醉倒趴在桌上。這段「無聲的對話」隱藏著父子之間深厚的愛。

