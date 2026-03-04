趙薇見范冰冰拿金馬 拚復出PO文「一切都會過去」

趙薇發文罕露正面照。（翻攝自微博@趙薇工作室）

〔娛樂頻道／綜合報導〕因和前夫涉空殼交易而被列為「劣跡藝人」的趙薇，自2021年8月之後不但在中國無法拍戲、進行商業演出，就連想來個線上直播帶貨都被無預警「斷網」。她2日晚上突更新個人微博，罕見分享拉下口罩的側面露臉近照，從坐在車內自拍，以及由別人掌鏡拍下自己已正在喝水和喝咖啡的照片，並感性附上一段正能量語錄。

趙薇發文自勉。（翻攝自微博@趙薇工作室）

也許是見到同列「劣跡藝人」的范冰冰轉往海外影視圈發展有成，還拿下一座金馬獎，對於2026年的下一步有所感觸，即便目前短時間內「復出無期」，但仍大方和網友分享自己的日常生活，只見配文寫道：

請繼續往下閱讀...

在你認為最快樂的時候，記住用幾秒鐘時間，思考一下你曾經最悲傷的時刻。在你最悲傷的時刻，也記住用幾秒鐘想想你曾經最快樂的時候。都會過去，無論好與壞，對與錯，是與非……不是嗎？時時刻刻保持一顆平常心，一切都是無常，一切都會過去。無所謂，隨他去。保持覺知，在當下。

趙薇在微博發文，顯見仍十分在意中國市場。（翻攝自微博@趙薇工作室）

從貼文可以明顯感覺到，趙薇並未因被封殺多年而一蹶不振，照片中的她氣色紅潤、神情愜意。對比同樣因為演出瓊瑤劇《還珠格格》而走紅，又先後遭列「劣跡藝人」的范冰冰復出成績不俗，趙薇此番留言，被網友視為是「試水溫」之舉，選擇在微博發文而非其他社群平台，目的也是希望能被中國市場接受，尋找重返電影或戲劇圈的機會。

趙薇2021因和前夫涉空殼交易而被列為「劣跡藝人」，兩人後來也以離婚收場。（翻攝自微博@趙薇工作室）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法