娛樂 最新消息

曼谷遭男師傅突襲下體 許志豪搞丟手機...被追問私密照

〔記者陽昕翰／台北報導〕台語歌手許志豪主持工作滿檔，孝順的他日前抽出空檔，帶著父母到曼谷旅遊卻驚魂不斷，除了在按摩店遭觸摸「敏感帶」，旅途到一半手機還丟在計程車，至於是否擔心私密照外流？他受訪笑說：「完全不擔心這個啦。」所幸最後順利尋回手機。

許志豪帶爸媽到曼谷旅遊。（許志豪提供）許志豪帶爸媽到曼谷旅遊。（許志豪提供）

許志豪手握《超級紅人榜》、《綜藝一級棒》、《唱歌給你聽》3檔節目，他為了孝親完全不手軟，帶父母搭商務艙到曼谷，整趟旅程都住在河畔旁的五星級飯店，旅費花了超過台幣30萬，還不包括逛街血拚的錢。

許志豪出發前一晚忙到整晚沒睡，到曼谷帶爸媽體驗泰式按摩時，卻遇到了熱情的男性按摩師傅，動作深入不斷在他的「敏感部位」試探，甚至用英文詢問是否需要「特別服務」，嚇得他趕緊拒絕直呼：「NO」，就怕突然起了「生理反應」，尷尬的是爸媽還在他旁邊按摩，完全沒發現異狀。

許志豪工作滿檔，趁空帶家人到曼谷出遊。（許志豪提供）許志豪工作滿檔，趁空帶家人到曼谷出遊。（許志豪提供）

除了按摩店驚魂，許志豪搭車也一度遺失手機，他連忙用APP跟對方聯絡，但多元計程車司機都沒回，只能跟客服聯絡。他表示：「客服幫忙找司機，也提醒我要在4個小時內，不然資訊可能就會消失不見。」

許志豪透露，手機裡面的檔案資料太多，不見會很麻煩，還有在曼谷當地預定好的餐廳及門票，都存在手機裡，萬一掉了手機，行程恐怕會受到影響。

許志豪豪砸30萬孝親，帶爸媽逛街掃貨不手軟。（許志豪提供）許志豪豪砸30萬孝親，帶爸媽逛街掃貨不手軟。（許志豪提供）

幸好等待了半個小時，許志豪就收到司機來電表示撿到了手機，最後給了司機300元的泰銖，趕緊請司機把遺失的手機送回飯店，結束這場驚魂記。

