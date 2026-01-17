上千粉絲搶看！男公關和媽媽桑立誓：巔峰體脂再現

羅宏正（左起）、陳奕、石知田、張立昂、吳思賢和周予天與粉絲近距離互動。（男公館提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕影集《男公館》今在台北舉辦首次粉絲活動「男公館王牌會」，有上千粉絲搶著報名，最後有300名幸運兒今和張立昂、陳奕、吳思賢、周予天、羅宏正、石知田近距離互動。活動中主持人拱現場「男公關們」加碼福利，脫衣秀肌讓粉絲一飽眼福，石知田直接立下「肌肉宣言」：「我們現在開始認真練肌肉，等新戲播出，一定回到拍戲時體脂只有10的巔峰狀態！」

陳奕（下）玩遊戲時背起吳思賢，面露難色。（男公館提供）

在「默契大考驗」環節，吳思賢與陳奕被問到人生最低體脂，毫不猶豫秒答7和8，也就是拍《男公館》時的精壯體態，後來吳思賢更在粉絲起鬨下，二話不說完成30個俯地挺身，讓粉絲對他們口中的「巔峰再現」更加期待。

張立昂（下）踩在報紙上，因為空間不夠，只好背起石知田。（男公館提供）

《男公館》由張正芬、辛誌諭監製，郝心翔執導，陳奕同時身兼製作人，歷經一年在東京、香港、釜山、新加坡等地進行國際影視節宣傳，終於回到台北與台灣粉絲正式見面。活動中，主演群不只分享拍攝點滴，也透過遊戲考驗彼此默契，送出親筆簽名T恤回饋粉絲。

周予天（左）和羅宏正玩遊戲親密對看。（男公館提供）

首次曝光的三分鐘片花同樣成為全場焦點，陳奕、吳思賢、周予天、羅宏正、石知田在劇中化身男公關，大秀好身材；過往常演霸總的張立昂，這回顛覆形象飾演「媽媽桑」，帥度與氣場同樣吸睛。片花中還驚喜集結何潤東、李國毅、溫昇豪、王彩樺、任容萱等超過32位明星輪番登場，短短三分鐘資訊量爆表。

