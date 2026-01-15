39歲澤尻英龍華將嫁小14歲男友 二婚倒數預計春季結婚

39歲女星澤尻英龍華爆出即將二婚。（翻攝自x）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕39歲日本女星澤尻英龍華感情生活豐富，2019年她因持有毒品遭逮捕，沉寂4年多，2024年她又回到螢光幕前，如今感情上也傳出好事，日本週刊報導她正陶醉在相差14歲的姊弟戀，兩人更預計今年春天舉辦婚禮，這也是她第二次踏上婚姻紅地毯。

澤尻英龍華（右）2009年嫁給男星高城剛。（翻攝自x）

澤尻英龍華第一段婚姻是嫁給大她22歲的影像創作者高城剛，2009年澤尻英龍華嫁人時，才22歲。兩人在東京明治神宮舉行盛大婚禮，外傳，澤尻英龍華婚後要高城剛約定夫妻性行為每個月最多5次，每超過1次就要罰款50萬日圓（約新台幣10萬元）；另外如果老公被抓到和其他女性約會，每次罰款1千萬日圓（約新台幣200萬元）；老公被抓到與其他人發生關係加罰2千萬日圓（約新台幣400萬元）。這段婚姻維持不久就在2010年觸礁，澤尻英龍華打算離婚，但兩人2013年才真正達成離婚協議。

澤尻英龍華這次二婚，據說是要嫁給小她14歲的圈外男性。（翻攝自x）

澤尻英龍華尚未與高城剛正式離婚前，就曾經在2011年爆出與服裝設計師NAOKI（橫川直樹）關係匪淺，後兩人正式交往，2019年就涉毒，之後傳出分手消息，澤尻英龍華也銷聲匿跡。

如今澤尻英龍華全心投入工作，根據日媒報導，目前澤尻英龍華正在籌備主演的舞台劇，戀情也很忙，她的新歡是25歲的圈外男性，兩人在跨年時見面，且悄悄準備婚禮。

