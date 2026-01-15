自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

39歲澤尻英龍華將嫁小14歲男友 二婚倒數預計春季結婚

39歲女星澤尻英龍華爆出即將二婚。（翻攝自x）39歲女星澤尻英龍華爆出即將二婚。（翻攝自x）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕39歲日本女星澤尻英龍華感情生活豐富，2019年她因持有毒品遭逮捕，沉寂4年多，2024年她又回到螢光幕前，如今感情上也傳出好事，日本週刊報導她正陶醉在相差14歲的姊弟戀，兩人更預計今年春天舉辦婚禮，這也是她第二次踏上婚姻紅地毯。

澤尻英龍華（右）2009年嫁給男星高城剛。（翻攝自x）澤尻英龍華（右）2009年嫁給男星高城剛。（翻攝自x）

澤尻英龍華第一段婚姻是嫁給大她22歲的影像創作者高城剛，2009年澤尻英龍華嫁人時，才22歲。兩人在東京明治神宮舉行盛大婚禮，外傳，澤尻英龍華婚後要高城剛約定夫妻性行為每個月最多5次，每超過1次就要罰款50萬日圓（約新台幣10萬元）；另外如果老公被抓到和其他女性約會，每次罰款1千萬日圓（約新台幣200萬元）；老公被抓到與其他人發生關係加罰2千萬日圓（約新台幣400萬元）。這段婚姻維持不久就在2010年觸礁，澤尻英龍華打算離婚，但兩人2013年才真正達成離婚協議。

澤尻英龍華這次二婚，據說是要嫁給小她14歲的圈外男性。（翻攝自x）澤尻英龍華這次二婚，據說是要嫁給小她14歲的圈外男性。（翻攝自x）

澤尻英龍華尚未與高城剛正式離婚前，就曾經在2011年爆出與服裝設計師NAOKI（橫川直樹）關係匪淺，後兩人正式交往，2019年就涉毒，之後傳出分手消息，澤尻英龍華也銷聲匿跡。

如今澤尻英龍華全心投入工作，根據日媒報導，目前澤尻英龍華正在籌備主演的舞台劇，戀情也很忙，她的新歡是25歲的圈外男性，兩人在跨年時見面，且悄悄準備婚禮。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品。毒品防治諮詢專線：0800-770-885☆

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中