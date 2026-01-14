自由電子報
娛樂 最新消息

將徒手攀登101外牆！「攀岩之神」挑戰全球直播 賈永婕：我的心臟好大

極限攀岩家艾力克斯霍諾德，挑戰徒手攀登台北101外牆。（翻攝YT）極限攀岩家艾力克斯霍諾德，挑戰徒手攀登台北101外牆。（翻攝YT）

〔娛樂頻道／綜合報導〕以紀錄片《赤手登峰》聞名全球的美國極限攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold），將在本月24日透過Netflix進行全球直播特別節目《赤手獨攀台北101：直播》（SKYSCRAPER LIVE），挑戰徒手攀登台北101外牆，高度達508公尺。台北101董事長賈永婕對此表示：「我的心臟好大!

這場直播活動將由Netflix同步播出，並邀請5位重量級嘉賓參與，包括主持人Elle Duncan、攀岩高手Emily Harrington、科學創客Mark Rober、摔角選手Seth Rollins，以及攝影師Pete Woods，共同見證艾力克斯的壯舉。

極限攀岩家艾力克斯霍諾德，挑戰徒手攀登台北101外牆。（翻攝YT）極限攀岩家艾力克斯霍諾德，挑戰徒手攀登台北101外牆。（翻攝YT）

官方預告影片中，艾力克斯分享心情：「我想我這些年已經習慣了恐懼不管事前做了多少準備，總有意料之外的事情發生」影片也呈現了妻子對他的看法：「大家常常有一個疑問是：艾力克斯現在是一個爸爸了，但仍在挑戰自由攀登？」她說，艾力克斯就是這樣的一個人。但無論如何，這次挑戰要求艾力克斯全神貫注，完美完成攀登。

談及為何選擇台北101作為攀登對象，艾力克斯表示，台北101本身是一座令人驚艷的建築，同時具有獨特的攀登可行性。然而，能獲得建築攀登的許可極為不易，因此他認為必須抓住這次機會。他進一步說明，這次攀登的最大風險在於：與傳統攀岩不同，建築攀登沒有「最難的一步」，最大的挑戰是全程累積的疲勞，而這部分難以預測，使得整個過程充滿未知。

