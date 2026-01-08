自由電子報
娛樂 最新消息

鬼鬼暖曬愛女萌照 吐當媽心聲「真的很幸福」

〔記者傅茗渝／台北報導〕女星「鬼鬼」吳映潔去年1月無預警宣布未婚當媽，震撼演藝圈。這一年來，她一邊兼顧演藝事業，一邊沉浸在育兒生活，雖然直呼「媽媽不好當」，卻也忙得不亦樂乎。今（8）鬼鬼感性發布長文，並附上一系列母女合照，吐露身分轉換的真實心聲，直言：「有一個自己的小孩，真的很幸福。」

鬼鬼當媽滿週年，感性告白有自己的小孩很幸福。（翻攝自IG）鬼鬼當媽滿週年，感性告白有自己的小孩很幸福。（翻攝自IG）

鬼鬼回顧，這段日子「有一半時間是兩個心臟一起生活，有一半時間是兩個人類一起生活」，看著女兒「妹子」經歷各種第一次，彷彿也讓她重新審視了自己的童年。她感觸極深地寫下：「有了小孩真的是我再陪她長大一次，才知道原來我是這樣長大的。」

儘管演藝工作繁忙，但看著女兒成長，內心依舊充滿感謝。她坦言，雖然有時候還是會忘記自己已經是一個小孩的媽，但每每想到這裡，心中仍感到無比踏實：「有一個自己的小孩，真的很幸福。」

鬼鬼曬母女同框照，許願靠自己能力好好愛她。（翻攝自IG）鬼鬼曬母女同框照，許願靠自己能力好好愛她。（翻攝自IG）

鬼鬼也展現了身為人母的堅強力量，喊話會努力工作，帶女兒去看更多美好的事物，並感性對女兒喊話：「我愛你～我的寶貝妹子，希望妳可以平安健康快樂。」 也特別感謝自己的努力，表示要「靠自己能力好好愛妹子」。

