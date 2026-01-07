自由電子報
娛樂 最新消息

期待！落日飛車亞洲巡演起跑 台北首站「神秘黑盒子」曝光

落日飛車將展開亞洲巡演。（華納音樂提供）落日飛車將展開亞洲巡演。（華納音樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「Q來Q去 2026 落日飛車亞洲巡迴台北站」將於1月17日、18日在北流登場，隨著新專輯《QUIT QUIETLY》推出，落日飛車也啟動新一輪巡演，香港站已率先宣布完售；主唱國國表示：「這次巡演不只是把作品帶到不同城市，更像是一場與各地樂迷『久別重逢』的再相聚。」

在巡演即將展開之際，落日飛車也與家電品牌合作，參與KKBOX品牌歌單《Hitachi 生活有藝思》。這張以「The Art of Ease」為概念打造的歌單，曲風聚焦獨立流行與都會靈魂，落日飛車特別挑選了《Bluebird》、《Humor Tumor》、《Let there be light again》，獻上帶點幽默的陪伴。

落日飛車將展開亞洲巡演。（華納音樂提供）落日飛車將展開亞洲巡演。（華納音樂提供）

國國分享這次歌單的選擇，就如同自己對家電的需求「不打斷生活」，笑說：「好的家電應該是默默把事情做好，而不是每天提醒你它的存在。」像是讓家裡的節奏變得更穩定，回到家可以真的放鬆。他也分享：「有些家電不是不重要，而是平常根本沒注意到，它其實一直在幫你處理很多事情。」

回到演唱會本身，再次踏上北流舞台，對落日飛車而言別具意義。落日飛車表示：「再回到北流其實滿有感覺的，畢竟那是一個對我們來說很重要的場地。」透露這次台北站演出延續過往的合作，在編制上加入弦樂與和聲；更把這段時間巡演與生活累積下來的狀態整理後帶上舞台；演出內容除了重新編排的歌曲，也會安排比較放鬆及生活感的段落，國國也提到：「希望大家來不是只看一場表演，而是可以一起待在同一個空間裡，好好聽音樂。」

落日飛車將展開亞洲巡演。（華納音樂提供）落日飛車將展開亞洲巡演。（華納音樂提供）

目前巡演準備正如火如荼進行中，落日飛車表示，每一站巡演都會依據城市與場地進行不同調整，希望每次相遇都能留下只屬於當下的溫度與記憶；更驚喜曝光周邊商品特別討論了不少細節，北流場也將首賣一款「黑黑的、包裝完之後方方正正」的神秘新品，細節暫時保密，並笑說：「現在先不多說，大家可以期待一下！」

