《鏈鋸人》日本票房再創里程碑！2025年賣破百億有這5部片

《劇場版『鏈鋸人 蕾潔篇』》在日本賣破百億日圓大關。（翻攝自X）

〔記者許世穎／綜合報導〕賣座動畫電影《劇場版『鏈鋸人 蕾潔篇』》在日本自去年9月上映後掀起熱潮，已於新年前、2025年12月30日上映103天正式突破百億日圓大關（約台幣20億元），目前累積票房已高達101億日圓（約台幣20.2億元），成為日本2025年票房第5名。

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》是台、日年度票房霸主。（翻攝自X）

日片《國寶》是日本影史最賣座的真人日本電影。（翻攝自X）

2025年日本突破百億日圓的電影總共有5部，除了《劇場版『鏈鋸人 蕾潔篇』》，還有年度票房冠軍《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》389億日圓（約台幣77.8億元）、日本影史真人日片票房冠軍《國寶》188億日圓（約台幣37.6億元）、票房常勝軍新作《名偵探柯南 獨眼的殘像》146億6937萬（約台幣29.33億元），以及好萊塢電影年度票房冠軍《動物方城市2》107億日圓（約台幣21.4億元），分別佔據年度票房前4名。

請繼續往下閱讀...

《劇場版『鏈鋸人 蕾潔篇』》全台票房突破台幣2.6億。（翻攝自臉書）

至於全球票房，根據票房資訊網站THE NUMBERS統計，《劇場版『鏈鋸人 蕾潔篇』》在全球收穫1.74億美金（約台幣54.75億元）；而台灣票房方面，發行該片的索尼影業昨也曝光最新票房，全台正式突破台幣2.6億元，為2025年全台票房第7名。《劇場版『鏈鋸人 蕾潔篇』》持續在台上映中。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法