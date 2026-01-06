自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《鏈鋸人》日本票房再創里程碑！2025年賣破百億有這5部片

《劇場版『鏈鋸人 蕾潔篇』》在日本賣破百億日圓大關。（翻攝自X）《劇場版『鏈鋸人 蕾潔篇』》在日本賣破百億日圓大關。（翻攝自X）

〔記者許世穎／綜合報導〕賣座動畫電影《劇場版『鏈鋸人 蕾潔篇』》在日本自去年9月上映後掀起熱潮，已於新年前、2025年12月30日上映103天正式突破百億日圓大關（約台幣20億元），目前累積票房已高達101億日圓（約台幣20.2億元），成為日本2025年票房第5名。

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》是台、日年度票房霸主。（翻攝自X）《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》是台、日年度票房霸主。（翻攝自X）

日片《國寶》是日本影史最賣座的真人日本電影。（翻攝自X）日片《國寶》是日本影史最賣座的真人日本電影。（翻攝自X）

2025年日本突破百億日圓的電影總共有5部，除了《劇場版『鏈鋸人 蕾潔篇』》，還有年度票房冠軍《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》389億日圓（約台幣77.8億元）、日本影史真人日片票房冠軍《國寶》188億日圓（約台幣37.6億元）、票房常勝軍新作《名偵探柯南 獨眼的殘像》146億6937萬（約台幣29.33億元），以及好萊塢電影年度票房冠軍《動物方城市2》107億日圓（約台幣21.4億元），分別佔據年度票房前4名。

《劇場版『鏈鋸人 蕾潔篇』》全台票房突破台幣2.6億。（翻攝自臉書）《劇場版『鏈鋸人 蕾潔篇』》全台票房突破台幣2.6億。（翻攝自臉書）

至於全球票房，根據票房資訊網站THE NUMBERS統計，《劇場版『鏈鋸人 蕾潔篇』》在全球收穫1.74億美金（約台幣54.75億元）；而台灣票房方面，發行該片的索尼影業昨也曝光最新票房，全台正式突破台幣2.6億元，為2025年全台票房第7名。《劇場版『鏈鋸人 蕾潔篇』》持續在台上映中。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中