娛樂 日韓

金宇彬申敏兒今完婚！聯手先捐3億韓元回饋社會

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓星金宇彬、申敏兒今天（20日）將於首爾新羅酒店舉行非公開婚禮，經紀公司AM Entertainment今天也宣布，兩人捐贈了3億韓元（約台幣640萬元）給基金會以及醫院等單位，展現愛心。

申敏兒的經紀公司AM Entertainment今天指出，申敏兒以及金宇彬在今年年底向翰林燒傷基金會、首爾峨山醫院以及等多個機構捐贈了3億韓元。

金宇彬（左）、申敏兒今完婚。（達志影像）金宇彬（左）、申敏兒今完婚。（達志影像）

事實上，申敏兒從2009年起的15年間一直在幫助需要幫助的人，在聽聞燒傷患者的社會關注度低，難以負擔鉅額的醫藥費時，也從2015年10月起提供援助；金宇彬則是從2014年匿名捐款幫助低收入戶的青少年，每年透過首爾峨山醫院為癌症病童以及弱勢族群付出，11年來從未間斷。

金宇彬、申敏兒愛情長跑10年，今天終於要修成正果，在金宇彬罹患鼻咽癌期間，申敏兒不離不棄，一直陪伴在他身邊，兩人的愛情為人津津樂道。他們今天婚禮地點選在知名的新羅酒店，該酒店是許多韓星夫婦的結婚首選，包括宋仲基、宋慧喬、張東健、全智賢等人。

金宇彬、申敏兒婚禮以非公開形式進行，已知摯友李光洙將擔任婚禮司儀，女友李先彬也會出席祝賀，另一好友D.O.（都敬秀）今天將與EXO合體在MMA頒獎典禮演出，已確定不會現身。

點圖放大
點圖放大

