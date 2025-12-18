張兆志祝福前妻許允樂遭酸 楊晨熙怒挺：話永遠別人在說

男星張兆志（左）與前妻許允樂。（資料照，記者胡舜翔攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕男星張兆志與許允樂離婚2年，今年初許允樂大方認愛「樂壇教父」李亞明之子李玉璽，昨（17）更宣布兩人結婚好消息。張兆志也在社群平台上大方送祝福，寫下「願這世界能溫柔托住妳的幸福」，當初張兆志與許允樂離婚，曾有網友酸言酸語問張兆志「不是愛情大師嗎？」，如今張兆志對前妻再婚獻上祝福，又有人出來說三道四，氣得女星「果凍姐姐」楊晨熙發文力挺張兆志。

張兆志雖然和許允樂離婚，但兩人仍是好朋友，對於前妻找到屬於自己的幸福，張兆志非常大方獻上祝福，網友紛紛讚他大度。沒想到這麼美好的時刻竟出現酸民攻擊，由於張兆志經常以自身所見、所聞和網友分享愛情觀點，酸民攻擊他自己是愛情大師，前妻卻嫁別人。

「果凍姐姐」楊晨熙發文力挺張兆志。（翻攝自臉書）

楊晨熙看到酸民言論氣得發文力挺張兆志，她認為很多人只會替人貼標籤，「離婚時說不是愛情大師，再祝福前妻又說這才叫成熟的愛」，楊晨熙覺得：話，永遠是別人在說的。她羨慕每個能夠誠實面對自己，清楚自己要什麼、不要什麼，同時不畏懼世俗眼光，勇敢去活、去選擇、去追求，這樣才能活出屬於自己的一道光。

