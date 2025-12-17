日本神片《國寶》殺進奧斯卡15強 阿湯哥一句話再加溫

《國寶》重金打造華服豪景，以歌舞伎美學入選「最佳化妝與髮型設計獎」名單。（傳影提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕美國影藝學院今凌晨公布第98屆奧斯卡金像獎「最佳國際電影」初選15強名單，日本年度現象級電影《國寶》成功挺進名單中，正式代表日本叩關奧斯卡，成為全球影迷熱議焦點。

本屆最佳國際電影競爭堪稱「神仙打架」，名單集結坎城金棕櫚獎得主《只是一場意外》、威尼斯影展評審團大獎《欣德之聲》，台灣代表作《左撇子女孩》同樣強勢入列，亞洲作品存在感十足。

《國寶》以日本歌舞伎為背景，描寫橫跨半世紀的極致求藝人生。（傳影提供）

其中《國寶》雖然在前哨獎季聲勢不算最猛，仍獲奧斯卡學院高度肯定，一口氣入選「最佳國際電影」與「最佳化妝與髮型設計」兩項名單，後勁驚人。

《國寶》自日本上映後一路狂飆，票房累積突破173.7億日幣（約台幣35億元），正式超越《大搜查線2：封鎖彩虹大橋！》，登上日本真人電影影史票房冠軍，更成為2025年日本最賣座的非動畫電影；台灣上映後同樣氣勢不減，票房衝破台幣3700萬，證明這部作品不只在日本爆紅，也成功打進海外市場。

真正讓影迷炸鍋的，是《國寶》近期在美國展開奧斯卡宣傳時，好萊塢巨星「阿湯哥」湯姆克魯斯竟親自包場觀影並公開力挺；阿湯哥大讚《國寶》是「一定要在大銀幕觀賞的特別之作」，更盛讚導演李相日才華洋溢，讓《國寶》在奧斯卡戰場聲量再飆一波。

隨著奧斯卡評選正式進入白熱化階段，最終提名名單將於明年1月22日揭曉，頒獎典禮則訂於3月15日在洛杉磯登場。

