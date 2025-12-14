陳冠希接班人！魏浚笙小胖弟變天菜 香港最帥殺手誕生

魏浚笙稱自己接演《殺手#4》是從從男孩變男人。（翻攝自IG）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕香港新一代男神「Jeffrey」魏浚笙最近討論熱度高，除了在《難哄》中演出香港舞蹈教師阿森一角，他近期主演的港日合製電影《殺手#4》更是獲得第62屆金馬獎5項提名。魏浚笙擁有帥氣的外表，年僅27歲的他被封為「陳冠希接班人」，確實頗有當年陳冠希的痞帥感，掀起台灣網友關注。

魏浚笙獲封陳冠希接班人，兩人確實有點相似。（翻攝自IG）

網友看到他坐在車上的照片，還以為是陳冠希。（翻攝自IG）

魏浚笙出生於1998年，擁有荷蘭、印尼的血統。早期他多以呆萌的小鮮肉形象出現在螢光幕前，不過隨著年齡增長，今年他在動作電影《殺手#4》有著精彩的動作戲，為了甩掉「肥肚」努力健身，最後出現堅實的六塊肌，男人味爆棚，完美的鍛鍊結果也呈現在大銀幕上，讓影迷大飽眼福。

魏浚笙曬出以前還是小胖弟的照片，與拍攝《殺手#4》時的身材差很多。（翻攝自IG）

魏浚笙在《殺手#4》（Road to Vendetta）飾演冷血的殺手4號，對什麼事情都漠不關心，在因緣際會下接到日本的委託，與飾演星野雲的南沙良有著精彩的對手戲，而「玖壹壹」的春風也在電影中飾演一間拉麵店的神祕老闆。他為戲接受各種動作訓練，讓他直呼筋疲力盡，他也不諱言有時候訓練很沮喪，因為都是在打空氣，沒有臨場感，直到真正到現場做出這些招式時，他才知道平時的訓練都是有用的，讓他感受到滿滿成就感。

魏浚笙近來在台灣討論度也不低，遺憾未能隨著電影《殺手#4》到金馬影展宣傳。（翻攝自IG）

魏浚笙近期為了宣傳電影，不但當街送起外賣，還與春風拍攝遇到殺手時該如何防身的影片，討論度不小。不過最受到歡迎的莫過於他的健身影片，他寫著「假如為了值得的事情拚一次」，表示人生可以經歷多次又肥又瘦，但為了演好殺手4號一角，魏浚笙覺得值得。

魏浚笙首部主演電影獻給了《殺手#4》。（翻攝自金馬官網）

魏浚笙近期為宣傳電影，不但當起一日外賣員，還與春風一起拍攝防身術影片。（翻攝自IG）

《殺手#4》入圍本屆金馬獎最佳視覺效果、美術設計、造型設計、動作設計、音效，電影在金馬影展放映後，第一場精彩的雙層巴士戲碼，受到極大好評，魏浚笙更是被紛紛大讚「帥到掉渣」，遺憾他本人並未來到金馬影展宣傳電影，否則《殺手#4》將在台灣掀起更多的關注度。《殺手#4》由香港滿滿額發行，目前尚未有台灣發行消息。

